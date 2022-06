Gianella Neyra, Said Palao y Maricarmen Marín son criticados por recrear el frío de Puno en una campaña publicitaria

Las figuras del espectáculo peruano recibieron duras criticas en redes sociales por recrear el friaje en Puno. (Foto: Captura)

Gianella Neyra, Said Palao y Maricarmen Marín se convirtieron en tendencia en redes sociales por las fuertes críticas que los usuarios les lanzaron luego de ser protagonistas de una campaña de la empresa “Vick Perú” que consiste en recrear el friaje en Puno.

Y es que, la temática consiste en entrar a la ‘casa más helada de Lima’ para experimentar el mismo frío que sienten las personas que viven en el sur del Perú y, posteriormente, hacer donaciones para dicha ciudad. Como sabemos, cada año se registran temperaturas muy bajas que afectan la salud de los puneños.

Sin embargo, esta iniciativa ha sido muy cuestionada en Twitter y los cibernautas no dudaron en expresar su rechazo, puesto que están en desacuerdo que se utilice dicho tema para generar publicidad y marketing.

Gianella Neyra fue la primera en recibir la furia de los internautas y muchos de ellos señalaron que están decepcionados de la actriz por ser parte de la idea. “Decepcionada de Gianella Neyra. En qué momento todo un equipo de profesionales pensó que esto era una buena idea en pleno 2022″.

“Sí, una campaña patética. Vas a la casita, dices asu que frío, luego te sales y nada sigues con tu vida. No creo que logre cambiar la perspectiva de las personas”, “Estoy TAN harta de que Lima siga usando a Puno para sus campañas publicitarias o para demostrar que “son sensibles” con la gente que sufre el friaje”, escribieron.

Gianella Neyra en campaña para recrear el frio de Puno. (VIDEO: Instagram)

La cantante Maricarmen Marín también fue criticada, ya que los usuarios se molestaron con ella por ser el rostro de una empresa que “solo quiere hacer marketing”.

¿Y cuánto cobraron Gianella Neyra y Maricarmen Marín por “experimentar” el frío puneño en la casita de Vick? Con esos par de miles de dólares, fijo ayudaban a familias en Puno”, “Es increíble lo que hacen en pleno 2022. ¿Recrear una casa de Puno para concientizar a los demás y donar? ¿Qué creen que vivimos en otro mundo? Sabemos del frío, mientras la campaña sea austera lo podemos aceptar, pero ¿recrear una casa? ¿Gianella Neyra? ¿Maricarmen Marín?”, “Nunca pensé funar a Maricarmen Marín y a Guianella Neyra pero es lo del friaje es demasiado”, agregaron otros usuarios.

Maricarmen Marín se une a la campaña para recrear el frio de Puno. (VIDEO: TikTok)

Por su lado, el chico reality Said Palao se sumo a las figuras del espectáculos que fueron invitador a participar de la campaña publicitaria “El toque de la unión” y también recibió fuerte comentarios en su contra. Cabe mencionar que, los involucrados en mención han eliminado los videos de sus redes sociales así como la empresa Vick peru.

“Todo bien que quieras generar conciencia y que funciona bien conectar de manera emocional con el usuario pero hace falta más creatividad… y esta demás poner a un Said Palao para que me motive ayudar. Hasta las patas”, “¿Saben cómo soportan las personas de Puno las bajas temperaturas y las heladas? Said Palao te invita a vivir esta “linda experiencia”, añadieron.

SEGUIR LEYENDO