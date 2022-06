“Gianella Neyra no encuentra su estilo”: asesor de imagen analiza looks de conductoras de ‘Arriba mi gente’

Conductoras de Arriba Mi Gente reciben comentarios de su forma de vestir. Foto: composición

Javier Rojo, destacado asesor de imagen personal y profesional, analizó, en una entrevista para Infobae, los estilos de ropa y peinado que llevan las presentadoras Gianella Neyra y Karina Borrero en el programa de Arriba mi Gente.

“Hasta el momento, Gianella no encuentra su estilo y Karina es la que se viste mejor”, expresó el experto en modas. Argumentó que para el horario del Magazine, las conductoras tratan de vestirse de acuerdo al código de vestimenta pero Gianella Neyra al querer combinar varios estilos no encuentro uno marcado. Por otro lado comentó que la periodista Karina Borrero es la más fiel a su estilo.

Javier Rojo, consultor de imagen corporativa y profesional. Foto; Instagram

GIANELLA NEYRA

En el caso de la actriz Gianella Neyra, le recomendó que use prendas de su talla y que respete su estilo casual. Algunas veces le ha visto mejores atuendos y desea que mejore cada día. Además le pide que tenga más cuidado con sus peinados porque usualmente lleva el cabello muy formal para looks casuales.

“Hasta el momento no encuentra su estilo, lo que le gusta usar son prendas oversize (talla grande) pero no es un estilo sentador y va mezclando entre todo lo que va encontrando, esperemos que pronto llegue a encontrar uno ideal para su programa”, afirmó.

ATUENDOS DE LA SEMANA:

El asesor de imagen Javier Rojo analizó la ropa, maquillaje y peinado de las conductoras de Arriba mi Gente de esta semana. Y estas fueron sus apreciaciones a cerca de Gianella Neyra:

Gianella Neyra lleva un pantalón gris y una camisa color celeste. Foto: captura.

“Esta combinación de texturas es muy actual, mezcla diferentes estampados de la camisa y el pantalón, que es lo que está de moda, el toque más llamativo lo da sus zapatos en color fucsia. Es un atuendo que debería manejar más seguido para ir al programa porque le queda muy bien”, dijo.

Gianella Neyra luce una camisa oversize color blanco y unos jeans. Foto: captura.

“A este look, le cambiaría el pantalón, la blusa es muy ancha, es oversize (talla grande) y no le estiliza tanto el cuerpo. Además el peinado no va, si lo hubiera llevado suelto, se hubiera visto mejor. Las botas son muy anchas para sus piernas y no le quedan muy bien”, señaló.

Gianella Neyra usa un vestido con cuello alto y zapatillas blancas. Foto: captura

“Este vestido, creo que es uno de sus peores atuendos, el vestido no le hace justicia, es muy grande no marca su figura y por el contrario le aumenta volumen”, señaló.

KARINA BORRERO

A la periodista Karina Borrero, le aconsejó que cambie de calzados por unos más de moda y que terminen en punta para estilizar su figura, debido a su altura baja. Por otro lado, el experto en imagen Javier Rojo comentó que es una de las presentadoras de la televisión que mejor se viste y respeta su estilo.

“Tiene un estilo sensual bastante marcado, lo lleva de forma natural, siempre marcando su figura y mostrando parte de piel que le da sensualidad. Ella lo lleva muy bien. De todas las conductoras es la que mejor, se viste”, afirmó.

ATUENDOS DE LA SEMANA

El asesor de imagen Javier Rojo analizó la ropa, maquillaje y peinado de las conductoras de Arriba mi Gente de esta semana. Y estas fueron sus apreciaciones a cerca de Karina Borrero:

Karina Borrero luce un vestido enterizo de lunares negros. Foto: captura.

“El vestido de lunares en diferentes tamaños está muy de moda, pero le queda grande, no se le ve forma, ni se ve las manos, no es la mejor opción y menos con esos botines, podría haber llevado botas un poco más largas para darle más presencia en la parte inferior”, señaló.

Karina Borrero viste una blusa y un pantalón palazo color naranja. Foto: captura.

“El color le queda perfecto, le va muy bien, va de acuerdo al tipo de programa que está conduciendo. Ha dejado de lado el estilo formal que usaba antes y ahora que ha cambiado de programa, usa uno más sensual. Es un detalle súper importante”, comentó.

Karina Borrero usa una casaca y falda en cuero y botines negros.

“Está correcto, está bien logrado, solo un detalle, las botas son un estilo que ya no se se usan tanto, con un par que terminen más en punta, le hubiera estilizado mucho más, porque ella es pequeña, con ese cambio hubiera sido perfecto”, dijo.

