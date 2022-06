Universitario: lo que se sabe de la continuidad de Armando Alfageme para el Torneo Clausura

Armando Alfageme podría salir de Universitario.

Universitario de Deportes ya piensa en lo que será el Torneo Clausura. Por ello, el comando técnico y la área deportiva ‘crema’ se encuentra analizando a los jugadores que seguirán para afrontar lo que resta del 2022. La ‘U’ cuenta con muchos hombres en la mitad del campo, por ello uno de los elegidos para dejar el club en este mercado de pases sería Armando Alfageme.

Este martes, Giovany Rocío, asesor de Deportivo Municipal, confirmó el interés de la ‘Franja’ por contar con el volante en una conversación con radio Ovación. “Estamos sumando a 4-5 jugadores de la sub 20. Acabo de cortar con mi amigo Jean Ferrari, estamos viendo lo de Armando Alfageme”.

Asimismo, el integrante del elenco ‘edil’ reconoció que también querían a Rodrigo Vilca. “Es más complicado porque ellos necesitan ese puesto, una opción sería Mimbela. Vamos a ver si Cantolao quiere soltar a Reyna. Vamos con fe, yo soy un asesor más y quiero seguir sumando”.

No obstante, a las horas de las declaraciones de Rocío, Gustavo Peralta, periodista de ESPN, informó lo siguiente: “A pesar de lo que indica el asesor de Municipal de que habló con Jean Ferrari y están viendo lo de Armando Alfageme, desde el área deportiva del cuadro edil indican que no tienen ningún acuerdo por el volante y la idea deportiva va por otro lado. Además, está el presupuesto”.

Asimismo, el comunicador sostuvo que hay una intención de prescindir de Alfageme desde la interna de la ‘U’, pero no existe una oferta que haya sido aceptada por el propio jugar o la agencia que lo representa. “Me indican que la gente que lo maneja evaluaría la salida solamente si llega una propuesta económica y deportiva con planes al 2023 muy buena. Y eso, aún no pasó”, sentenció Peralta.

Armando Alfageme finaliza contrato con Universitario de Deportes el próximo 31 de diciembre del presente año. Según el portal Transfermarkt, el mediocampista está valorizado en 375 mil euros. El futbolista de 31 años no ha podido consolidarse en esta campaña. Jugó ocho partidos como suplente y apenas uno como titular, sumando un total de 364 minutos.

Foto: Twitter.

LA SALIDA DE JUGADORES EN LA ‘U’

Universitario ya viene prescindiendo de varios jugadores para liberar presupuesto y poder reforzarse para el Clausura. El primero en confirmar su salida fue Rafael Guarderas, quien fue transferido a Alianza Atlético de Sullana. El segundo fue Roberto Villamarín, el cual continuará su carrera en Carlos A. Mannucci. Finalmente, Joao Villamarín se marchó a Atlético Grau.

Armando Alfageme podría seguirle el paso a sus compañeros y es que Jordan Guivin se convirtió en el nuevo refuerzo ‘merengue’. Si bien el jugador de 24 años tiene otras características, se desempeña en la misma posición. La volante de la ‘U’ está conformada por los siguientes nombres: Jorge Murrugarra, Gerson Barreto, Ángel Cayetano y Alfonso Barco.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario tendrá un partido más para sumar puntos en este Apertura. Su rival será Universidad Técnica de Cajamarca. El encuentro está programado para el próximo domingo 3 de julio a las 7:00 p.m. en el estadio Monumental, escenario donde solo perdió una vez en lo que va del campeonato peruano.

El ‘Gavilán’ no viene bien, puesto que cayó 2-1 ante Carlos A. Mannucci. Por ello, Universitario deberá aprovechar su condición de local y el rival para alcanzar los 28 puntos y acercarse a los primeros lugares, pensando en lo que será la tabla acumulada.

