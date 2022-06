Shirley Cherres se despide de OnlyFans, pero revela que se pagó una carrera gracias a la plataforma

Shirley Cherres deja el OnlyFans. (Foto: Composición)

Shirley Cherres se convirtió en una de las modelos peruanas que decidió incursionar en el mundo del OnlyFans en medio de la pandemia. Pese a que se hubiera pensado que mostraba contenido atrevido, ella fue una de las que solo posaba en lencería y no mostraba más de lo debido.

Pero, como a muchas de las figuras de la farándula que decidieron adentrarse en la plataforma para adultos, consiguió un gran número de seguidores y con ello logró recaudar dinero suficiente para cumplir las metas que tenía en mente.

La exporrista del Sport Boys anunció que dará un paso al costado en este trabajo, pues asegura que no tiene tiempo para hacer contenido. Por otro lado, continuará con los proyectos que se estancaron por la llegada de la pandemia.

Ante ello, confesó que con sus ganancias de la plataforma por suscripción se pudo pagar una carrera e invertirá en un negocio. “Tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios. Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas” , confesó a El Popular.

Cherres es famosa por ser actriz, modelo y anteriormente porrista (Foto: Instagram)

Además, remarcó que no continuará en OnlyFans porque le falta tiempo. Incluso, se está enfocando en la reapertura de sus negocios.

“Yo el Onlyfans lo tengo bastante descuidado porque estoy en otros proyectos y lo tengo hasta estos días, hasta el 1 de julio. El tema es que muchas de las personas creen que también estás en pornografía y no es así. Yo me retiro de la cuenta de Onlyfans porque no tengo tiempo, estoy viendo más la reapertura de mis pollerías que cerré por pandemia y la apertura de mi spa en Miraflores”, agregó.

MARCA DISTANCIA DE XOANA GONZÁLEZ

En otro momento, se refirió al contenido de Xoana González. Frente a ello, señaló que no tiene problemas en que cada quien decida presentar el contenido que quiera. Sin embargo, ella no estaría dispuesta a hacer contenido de alto voltaje.

“Creo que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. No tengo nada en contra de Xoana, la conozco, he trabajado con ella, pero bueno eso es un tema netamente de cada uno. No estoy en contra de eso, pero yo no hago pornografía. Porque yo considero que tengo mil cosas que haces antes que pornografía. Lo mío siempre ha sido ser una chica sensual, sexy y hasta ahí llegó”, sentenció.

XOANA GONZÁLEZ SE COMPRÓ DEPARTAMENTO

Así como Shirley Cherres logró reunir dinero para pagarse una carrera gracias a OnlyFans, Xoana González ha demostrado que esta plataforma le puede generar grandes ganancias que incluso le permitieron comprarse una casa.

En setiembre del 2021, la argentina reveló para el programa de Magaly TV: La Firme que logró comprarse un departamento valorizado en 250 mil soles. Allí, la modelo se mudaría a vivir con su esposo Javier González.

Según comentó, consiguió esta propiedad en un precio de oferta. Incluso, no negó poder continuar viviendo de su contenido pornográfico en OnlyFans. “Era una buena oferta y en el 2023 ya me estaría mudando. Además, si podemos vivir del porno, yo feliz”, confesó.

