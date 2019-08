"Aquí uno se entera de la verdad y a quien le duela, pues que le duela, pero siempre es mejor saber la verdad y aquí están todas las pruebas. Tengo las fotos que él (Laínez) me manda con las dos cadenas que él tiene y es fácil saber para su esposa si es que me está viendo o todo México, porque también me han escrito los medios de México", continuó.