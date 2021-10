Shirley Cherres sobre el OnlyFans de Nicola Porcella: “Nicola no tiene nada interesante qué mostrar”

La exporrista se pronunció sobre el OnlyFans de Nicola Porcella (Foto: Instagram)

Shirley Cherres no dudo en pronunciarse luego de enterarse que Nicola Porcella abriera su Onlyfans con contenido exclusivo. La exporrista del Sport Boys respondió a unas historias del periodista Samuel Suarez cuando este comentaba sobre el contenido del guerrero.

A través de su portal Instarándula, el popular Samu publicó un vídeo donde Nicola aclaraba que subirá contenido nunca antes visto. Hecho que hizo reaccionar a Shirley Cherres y no dudo en comunicarse con el periodista para afirmar que quedó decepcionada de su encuentro íntimo con el chico reality hace algún tiempo atrás.

“Nicola no tiene nada interesante qué mostrar. Yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito... Upsss... En serio... ¿o fue porque estábamos en la camioneta?”, se lee en el pantallazo mostrado en su portal.

El mensaje de Cherres dejó al periodista sin palabras y solo atinó a decir que tiene más contenido para los próximos días.

“Yo no voy a decir nada porque tengo contenido hasta el sábado y domingo (...) ¡Oye Shirleycita que brava!”,

NICOLA PORCELLA DEBUTA EN ONLYFANS

El pasado 06 de octubre, el actual chico reality, Nicola Porcella anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que ya se encuentra en Onlyfans. Noticia que sorprendió a todos sus seguidores pues afirmó que ofrecerá contenido nunca antes visto.

“Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only (...) hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”, revelo el modelo junto al enlace que lleva directamente a su cuenta.

Asimismo, contó a sus 2 millones de seguidores que ha trabajado con una productora para brindar a sus suscriptores contenido exclusivo. “Después de juntarme con la mejor productora, creo que ha quedado increíble”.

Tras el anuncio, Samuel Suárez utilizó su programa Instarandula para burlarse de Nicola pues insinuó que no hay trabajo serio para el chico reality.

“Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines”, expresó el popular Samu.

MENSAJE DE NICOLA A SAMUEL

Luego que Nicola anunciara su debut en Onlyfans y el periodista confesó en su programa que que intento comunicarse con el ex de Angie Arizaga para que le mande algunos vídeos y promocionar su contenido, pero no obtuvo respuesta.

Tras dicha acusación, el chico reality respondió al popular Samu con un vídeo donde contaba detalles de su contenido en la plataforma de contenido pagado. Asimismo, recalcó que brindará contenido totalmente exclusivo.

“Es contenido totalmente exclusivo. Hay videos y fotos que no han visto en ninguna otra de mis redes jamás en la vida y la verdad que lo hice con un equipo súper grandes, una productora súper grande de acá. Yo no tenía pensado hacerlo pero me convencieron. El contenido es súper profesional, han sido horas y días de trabajo. Los invito a suscribirse. Les va a gustar bastante”, fue el mensaje que envió el chico reality.

El periodista, fiel a su estilo, se vaciló con el mensaje y aclaró que el capitán de los guerreros no ha dicho hasta el momento que se le vería sin ropa, por lo que indicó que su contenido sería una estafa.

“Vayan, suscríbanse, denle su dinero y estáfense solas. Discúlpame Nicola pero en ese vídeo que me mandaste nunca has dicho que realmente te vas a calatear”, señaló el conductor de Instarandula.

SEGUIR LEYENDO