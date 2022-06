Héctor Olivares Medrano fue detenido por el Grupo Terna. | Imagen: América TV

Aprovechaba el tumulto para realizar tocamientos indebidos contra las mujeres. Un hombre fue detenido por agentes del Grupo Terna, en el Centro de Lima, luego de que este fuera captado rozando sus partes íntimas contra una mujer. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida 28 de Julio con el jirón Antonio Bazo.

Los agentes habían detectado su comportamiento sospechoso y creyeron que podía tratarse de un ladrón ya que seguía a las personas por detrás. Decidieron grabarlo y lo vieron acercarse, por la parte posterior, a una mujer que se encontraba escuchando la charla de un señor.

“Se acerca, se apega y le realiza algunos tocamientos con su cuerpo a una señora”, manifestó el coronel de la PNP David Villanueva, jefe del Escuadrón Verde, a América Noticia.

El ataque sexual fue evidente y pudo ser registrado por la Policía y permitió que actúen de inmediato para proceder a su detención.

“El chico me trató de tocar la parte trasera”, manifestó la víctima.

Policía captura a sujeto cuando realizaba tocamientos indebidos a mujer en el Centro de Lima. | Video: América TV

CAPTURADO

El detenido fue identificado como Héctor Olivares Medrano, de 36 años, alias ‘el Pegajoso’. Una vez en la comisaría de San Cayetano, el sujeto aseguró que no lo volvería hacer y refirió que no tenía antecedentes.

Sin embargo, el coronel David Villanueva indicó que el detenido cuenta con seis denuncias por violencia familiar desde los años 2016 hasta el 2022 contra su exconviviente. También tiene una denuncia por tentativa de hurto de este año.

En el 2019 también se le realizó una intervención por intentar llevar con engaños a un grupo de niñas entre 5 y 8 años a la playa.

El delito de tocamientos de connotación sexual tiene una pena privativa de 3 hasta 6 años de libertad.

“Si alguien ha sido víctima de estas personas y en su momento no lo ha denunciado, puede denunciar a cualquier comisaría en donde se encuentre. Nosotros tenemos un aplicativo y eso llega a la comisaría que se va a hacer cargo de la investigación”, indicó el coronel David Villanueva.

Para realizar una denuncia similar puede llamar al Escuadrón Verde al WhatsApp 939372777.

FALSO COSTURERO

El último fin de semana un falso costurero le mordió la nalga a una mujer a quien le había prometido darle un jean si le permitía tomar sus medidas.

Julia Arellano, de 24 años y víctima de la agresión sexual, contó que el sujeto, a quien identificó como Luis Miguel Nureña Alvarado, le ofreció unos jeans cuando transitaba por la calle Emilio Grec, rumbo a una veterinaria con su mascota, el pasado martes 21 de junio.

“Me dijo que sus pantalones eran especiales de Estados Unidos, que él era costurero, que sabía qué tipo de pantalón me iba a quedar exactamente bien y que quería medirme”, contó Julia a América Noticias.

Añadió que el hombre le dijo que estaba iniciando un emprendimiento de venta de jeans en el Rímac con una señora que vivía cerca y le preguntó si le podía apoyar.

“(Cuando me tomó las medidas) aprovecha para agacharse, me muerde y mientras se levanta me toca los glúteos con ambas manos. Yo me quedé en shock. Lo golpeé dos veces y él me insultó”, contó Julia a la prensa.

El condenable acto fue registrado por las cámaras de seguridad del local. Además, también se ve al agresor huir de la zona en una bicicleta.

