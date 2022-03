Rímac: Choque entre trailer y furgoneta deja a un muerto en la Vía Evitamiento

Este accidente también dejó a un herido. Foto: Panamericana.

Un nuevo choque se evidenció en la Vía Evitamiento (km 6.5) en el distrito del Rímac, a la altura del mercado de flores. Este suceso dejó a una persona fallecida y un herido.

Según algunos testigos, el conductor de la furgoneta de color blanco intentó adelantar a un trailer en marcha por lo que terminó chocando contra la parte trasera del pesado vehículo. Producto del fuerte impacto la parte delantera de la furgoneta quedo totalmente destruida.

Marco Huamán Vásquez de 32 años, conductor de la furgoneta, falleció en el acto, mientras que su copiloto, identificado como Jhonny Rojas Gonzáles, quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la furgoneta, por lo que los bomberos tuvieron que romper parte de la estructura para poder sacarlo de ahí.

El herido fue llevado inmediatamente a la Clínica San Juan Bautista, en donde viene siendo atendido y en la clínica señalaron que su estado de salud es delicado. La madre de Rojas llora por que teme por la vida de su hijo y menciona que él se encontraba trabajando para una empresa.

El conductor del trailer fue identificado como Héctor Cuadros Huarcaya, quien fue llevado a la comisaría de Piedra Lisa para que cuente su versión de los hechos.

UNA MOTO SE DESPISTÓ DEJANDO DOS HERIDOS

Una moto se despistó en la quebrada de Armendariz, en el distrito de Miraflores. Se trató de una pareja a bordo de una moto lineal, y el conductor tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.

El hecho se dio durante la madrugada, de modo que el problema no habría sido el tráfico. Según se escuchó comentar a la joven, identificada como Nayeli Seminario Palomino, la moto se detuvo en medio del recorrido y el conductor perdió el control al momento de pisar el acelerador.

Los bomberos llegaron al lugar para auxiliar a la joven, para luego llevarla al mismo hospital donde está su pareja. Él ahora se encuentra en cirugía, luchando por su vida.

Por otro lado, se destaca que la moto que conducían no tenía placa de rodaje, solo un letrero de la marca del vehículo.

AUTO SE QUEMA EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Una señora se quedó sin trabajo después de que su medio de transporte de pescado quedó totalmente quemado, este incendio fue provocado por un balón de gas y alertó a los conductores que se encontraban manejando por la avenida Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los serenos restringieron el tránsito antes de la llegada de los bomberos durante varias horas. La principal afectada fue la señora Julia, quien miraba impotente como ardía su herramienta de trabajo sin que nadie pudiera hacer nada en ese momento.

“Empezó a explotar cuando estaba adentro, me bajé y empezó a incendiarse todo. Es mi herramienta de trabajo, es el único medio que tengo para sostenerme, quiero que alguien me ayude”, comentó la víctima desesperada.

Los bomberos llegaron cuando el carro ya se encontraba totalmente quemado y solo quedó llevarse los restos del vehículo incendiado. La señora Julia era una transportista de pescado en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo y a la vez es madre de cinco hijos. Cabe destacar que aún no había terminado de pagar el carro, se encontraba endeudada.

“No tengo con qué trabajar, sostengo a mis hijos con eso, sus estudios y todo. Hace cuatro días empecé a trabajar, porque le he bajado el motor y también me he endeudado con eso para hacer que mis hijos estudien. Lo había hecho reparar todo”, expresa triste.





