Falso costurero muerde nalga a una joven en el Rímac y huye

La abordó en la calle, la convenció de tener el cuerpo ideal para probar su nueva línea de ropa en un local del Rímac. Sin embargo, mientras le tomaba las medidas, le mordió el derrier, le tocó las nalgas y huyó del lugar.

Julia Arellano, de 24 años y víctima de la agresión sexual, contó que el sujeto, a quien identificó como Luis Miguel Nureña Alvarado, le ofreció unos jeans cuando transitaba por la calle Emilio Grec, rumbo a una veterinaria con su mascota, el pasado martes 21 de junio.

“Me dijo que sus pantalones eran especiales de Estados Unidos, que él era costurero, que sabía qué tipo de pantalón me iba a quedar exactamente bien y que quería medirme”, contó Julia a América Noticias.

Añadió que el hombre le dijo que estaba iniciando un emprendimiento de venta de jeans en el Rímac con una señora que vivía cerca y le preguntó si le podía apoyar.

EL ATAQUE

“(Cuando me tomó las medidas) aprovecha para agacharse, me muerde y mientras se levanta me toca los glúteos con ambas manos. Yo me quedé en shock. Lo golpeé dos veces y él me insultó”, contó Julia a la prensa.

El condenable acto fue registrado por las cámaras de seguridad del local. Además, también se ve al agresor huir de la zona en una bicicleta.

Julia realizó la denuncia en la Divpol Norte 3, Comisaría “El Manzano”. Ahí le precisaron que la Fiscalía ya tomó el caso de agresión sexual y tocamientos indebidos.

La joven pidió más patrullaje por la zona y teme que el hombre tome represalias contra ella debido a que decidió exponer su caso públicamente.

Por otro lado, Julia también realizó la denuncia a través de las redes sociales y otras mujeres comentaron haber pasado por circunstancias similares.

Falso costurero muerde nalga a trabajadora en el Rímac y huye. | Video: América TV

OTRAS VÍCTIMAS

Con el pasar de las horas, otras víctimas del sujeto aparecieron. Una madre de familia comentó que su hija, una menor de 12 años de edad, también fue tocada por el hombre bajo la misma modalidad.

“Le dijo que le quería probar un jean para ver su talla y le dijo que se lo iba a regalar. Mi hija no quiso. Entonces, el señor la arrinconó y le quiso tocar su cuerpo”, contó la madre al noticiero 24 Horas.

Añadió que su hija pudo reconocer al sujeto gracias a la denuncia pública.

“Ese señor ya está acostumbrado a hacer eso. Si la Policía no le pone un alto, va a seguir haciendo lo mismo y pueden pasar cosas peores”, agregó.

En tanto, el hombre no fue ubicado en su domicilio cuando la prensa acudió a su vivienda a escuchar su versión.

SEGUIR LEYENDO: