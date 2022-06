José Cueto advierte al ministro del Interior que tiene hasta mañana para capturar a Juan Silva

El paso por Dimitri Senmache en el Ministerio del Interior ha estado marcada no necesariamente por su lucha contra la inseguridad ciudadana, sino su incapacidad para dar con el paradero de Juan Silva, el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones. Es así que desde el Congreso, se le ha dado hasta mañana jueves 30 de junio para concretar la captura, sino se procederá con su censura, según el congresista José Cueto.

“Tiene tiempo hasta el jueves. El jueves lo censuramos. Ya si desde que ha llegado (al Ministerio del Interior) no ha tenido ningún éxito — y hubo indicadores de que existió por lo menos una falta de decisión o negligencia para poder capturarlos — ya no sé que más tiempo se le puede dar”, indicó el parlamentario. Además, recalcó que no se ha logrado dar con el paradero de los otros prófugos vinculados al gobierno de Pedro Castillo.

Al asumir el ministerio, Senmache tuvo entre sus principales tareas capturar al exsecretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, y al sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo; sin embargo, poco más de un mes después, no se ha podido concretar dicho objetivo. A esto se suman los errores cometidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en su intento por dar con el paradero del Juan Silva.

Sobre este último, Cueto señaló como una amenaza que el abogado de Silva haya señalado que “tiene información de altos funcionarios”. “Yo estoy casi seguro de que, como ya se han enterado de que hay esta corroboración de no solo indicios, sino de hechos que acusan directamente al señor Castillo y a varios de su entorno, es que están saliendo todo este tipo de comunicados. Ya salió el abogado del señor Silva a amenazar a los otros”, precisó.

Sobre la decisión que vaya a tomar la representación nacional, el ministro del Interior aseguró que será respetuoso de lo que se decida en el hemiciclo. “El Congreso tiene la prerrogativa desde la interpelación hasta las mociones de censura. Ellos discutirán, ellos tomarán la decisión y yo, como ciudadano respetuoso de la democracia, voy a acatar lo que ahí se decida”, dijo a los medios de comunicación.

En su intento por reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el país, el ministro Dimitri Senmache buscó la forma de motivar a los agentes de la PNP. Sin embargo, esto terminó en alarmantes declaraciones sobre la problemática. “Esos delincuentes desde que agarran un arma ya perdieron el derecho a la libertad y si levantan esa arma, incluso, pierden su derecho a la vida”, declaró Senmache.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, dio polémicas declaraciones sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Agregó que el sector tiene que ser fuerte contra la criminalidad e instó a la población a ser colaborativa con la Policía. “Necesitamos respetar a la autoridad policial y eso no significa que nos hagamos ciegos o sordos por algún efectivo que deshonre al uniforme. Si conocen uno así, denúncienlo”, finalizó.

Durante el pasado fin de semana, Senmache presentó los resultados de un operativo que tuvo lugar en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este y Callao desde el día viernes. Este trabajo permitió que la Policía Nacional del Perú (PNP) capture a un total de 739 delincuentes. Sobre la inseguridad ciudadana, Senmache señaló que “esta es una guerra contra el delito, es una guerra contra los criminales y vamos a ganarla”.

“Estamos golpeando a las microrredes delictivas de explotación sexual, estamos fortaleciendo a la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, potenciando a la Divindat para luchar contra la pornografía infantil. Confíen en su Policía, estamos para servirlos”, agregó Senmache durante la conferencia de prensa en el que presentó los resultados del trabajo de los últimos días.

