Abogado de Juan Silva asegura que tienen información de funcionarios involucrados en actos de corrupción

| Flicker: MTC

Alfredo Yalán, abogado del hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, reafirmó que su patrocinado cuenta con pruebas de que altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo se encuentran involucrados en actos de corrupción. Indicó que esta información se lo brindarán al Poder Judicial si levantan la orden de detención preventiva que se dictó en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

“Mi cliente ya lo dijo, él tiene información de altos funcionarios, pero no precisamente del presidente de la República”, declaró a Canal N. De otro lado, agregó que la medida de detención preliminar contra el extitular del MTC “corta su intención de colaborar con la justicia”. También criticó que a Silva Villegas se le haya interpuesto una orden de impedimento de salida del país y que su nombre aparezca en el programa de recompensas del Ministerio del Interior como uno de los más buscados del país para presentarlo ante la justicia.

“El Sr. Silva está a buen recaudo en el territorio peruano, en el que nos regimos por un estado democrático y social, donde gobiernan las leyes y no los hombres”, respondió Yalán respecto al paradero del ex titula de Transportes y Comunicaciones que fue uno de los inamovibles del gobierno de Pedro Castillo durante meses.

Como se recuerda, el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha mantenido prófugo desde el 7 de junio, cuando no se le pudo ubicar tras dictarse la orden de detención preliminar.

LLAMADAS

Lo cierto es que más detalles se conocen sobre el rol que tuvo Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Audios presentados por el programa “Combutters” confirman que tuvo un lazo muy estrecho con el empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata III-Provías Descentralizado.

El pasado 3 de junio se difundió una conversación en la que el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones habría recibido un soborno de parte del empresario a cambio de la adjudicación para la construcción del puente Tarata en la región San Martín.

En dicha trascripción, se da a conocer que Villaverde entregó “100 grandes” a Silva, lo que sería una referencia de 100 mil dólares, según dieron a entender en la trasmisión.

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Zamir Villaverde a Juan Silva.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario, de acuerdo a la transcripción. A lo que el exministro contesta: “Sí, sí claro”.

De otro lado, el pasado 23 de junio, otro audio se escuchó en el que Silva y Villaverde coordinaban y hasta se reunían desde octubre del año pasado. La grabación, que dataría del 18 de octubre de 2021, hablan con una tercera persona que aparentemente trabajaba para el entonces colaborador del presidente Pedro Castillo. Además, ambos personajes fijan un encuentro en el ministerio de Transportes tras un viaje que Silva debía realizar al Cusco.

Audio de Zamir Villaverde y Juan Silva

Como se recuerda, el exministro indicó el pasado 1 de junio en una entrevista con Radio Exitosa que no recordaba haberse reunido con Villaverde en la cartera que dirigía. “(¿Conoció a Zamir Villaverde?) Yo no puedo recordar ese tipo de cosas, pero estoy seguro de no ser responsable de lo que hagan en Palacio de Gobierno. A mi despacho (en el MTC) nunca llegó, a mi departamento tampoco. Él tendría que probar esas cosas”, sostuvo Silva.

“Es difícil recordar si (Villaverde) habrá ido. Yo he buscado toda la documentación del ministerio que está en Transparencia y en ningún momento ese señor ha llegado a mi despacho. Yo no puedo hablar de él porque no ha llegado (a su oficina). No lo he atendido personalmente ni lo he atendido como funcionario, yo tengo las pruebas y lo llevaré a la Fiscalía”, agregó.