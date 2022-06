José Cueto señaló que algunos partidos “no deberían ni siquiera tentar estar en la Mesa Directiva”

En pocas semanas el Congreso se reunirá para elegir a una nueva Mesa directiva que reemplazará a la dirigida por María del Carmen Alva. Desde ya las agrupaciones políticas vienen discutiendo lo que sería la conformación de este grupo de trabajo, llegando incluso a mencionar pactos acordados el año pasado. Al respecto, el integrante de Renovación Popular, José Cueto, señaló que los partidos deben reunirse y evaluar opciones.

“Hoy, a puertas de elegir una mesa directiva, decir ya ok, el 2023 vamos a entrar nosotros. Esto no es una distribución de amigos. Conforme pasa el tiempo, las bancadas tendrán que reunirse y evaluar”, señaló en conversación con RPP Noticias. Sobre Renovación Popular dijo que no ha participado de ningún acuerdo hasta el momento.

Si bien no se trata de una opción confirmada, durante las últimas semanas se ha mencionado la posibilidad de una reelección de María del Carmen Alva; sin embargo, Cueto se mostró en contra de esa idea ya que “debería haber cambios”. Este resaltó que existen agrupaciones políticas que no debería optar por integrar la Mesa directiva dado los acontecimientos de los últimos meses.

“Todos hemos visto lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses, algunas agrupaciones políticas, en mi opinión muy personal, no deberían ni siquiera tentar estar en la Mesa Directiva”, sostuvo el parlamentario. Por su parte, Alianza para el Progreso señaló que les correspondería la presidencia del equipo de trabajo a partir de acuerdos cerrados antes de la elección de Alva.

María del Carmen Alva no debería buscar la reelección, según José Cueto.

El vocero de APP, Eduardo Salhuana, señaló la existencia de un “acuerdo político” para que su agrupación se haga de la presidencia de la Mesa Directiva durante el periodo 2022-2023. “Sí, hubo un acuerdo para que Alianza para el Progreso presida la Mesa Directiva en el próximo periodo que se le sigue a María del Carmen Alva, pero no hubo acta firmada”, indicó a La República.

Salhuana resaltó que se trató de “un consenso con los representantes de las bancadas que, en ese momento, respaldaron a la señora presidenta del Congreso”. Salhuana Cavides señaló que, en el referido acuerdo, participaron representantes de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, quienes adelantaron respetar el consenso.

“Recuerdo que, en ese momento, participaron por Fuerza Popular los congresistas Hernando Guerra y Rosangella Barbarán; por Avanza País, Adriana Tudela y Patricia Chirinos. También estuvo Norma Yarrow antes de que se separe de Renovación Popular. En la cita también se encontraba María del Carmen Alva, Raúl Doroteo y Elvis Vergara por Acción Popular, así como otros”, indicó el vocero de APP.

INFORME CAVERO

Sobre la decisión de archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino por la muerte de dos jóvenes durante las manifestaciones de noviembre del 2020, Cueto señaló que “al fin se hizo justicia”. Este recalcó que considera que las muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado fue causado por infiltrado y no por actos de brutalidad ocasionados por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Yo he leído parte del informe, las conclusiones y estoy totalmente de acuerdo. Desde el primer día que pasó esta serie de cosas con la renuncia de Manuel Merino y la muerte de estos dos muchachos, yo he sostenido y he leído los informes de la Policía y el Ministerio Público y en ningún momento se les ha culpado a la Policía”, explicó.

“Esos jóvenes fueron asesinados, en mi opinión, leyendo ambos informes, por gente que estuvo infiltrada. Yo respaldo ese informe de Alejandro Cavero, estoy totalmente de acuerdo. Y, en mi opinión, se ha hecho justicia con Manuel Merino, el señor Ántero Flores y el general Gastón Rodríguez”, agregó.

