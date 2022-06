Abogado de Pedro Castillo recomendó al presidente no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso

Los cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo han ocasionado que no solo el Ministerio Público inicie una investigación, sino también la Comisión de Fiscalización del Congreso, la misma que ahora lo cuenta en calidad de investigado. Estos acudirán mañana lunes 27 de junio a Palacio de Gobierno para obtener declaraciones del mandatario; sin embargo, estos no serían recibidos.

En conversación con la prensa, el abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, ha señalado que recomendó a su cliente no recibir a los representantes del Congreso, a pesar de que el jefe de Estado había expresado que tenía voluntad de colaborar con todas las investigaciones. “He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos”, dijo la defensa legal.

“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la Comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, recalcó.

Este hecho fue utilizado para justificar la tesis de que la Comisión no trabajaría con objetividad. “He recomendado (al presidente) que no reciba a la Comisión porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento”, indicó Espinoza. Sobre la decisión del presidente si adoptará lo señalado por su abogado, dijo que espera que su recomendación sea atendida por el mandatario.

SILENCIO ANUNCIADO

Horas antes de poner en duda el desarrollo del interrogatorio al presidente por parte de la Comisión de Fiscalización, el abogado de Pedro Castillo Benji Espinoza sostuvo que es posible que Castillo Terrones guarde silencio ante el interrogatorio de los congresistas.

“Es una posibilidad… hay diversas posibilidades y escenarios. Todo dentro del marco de la juridicidad y lo legal y constitucionalmente correcto. Hay que ser bastante claros: una actuación en sede congresal no puede ser exenta de lo que la Constitución establece. Hay diversas opciones, no puedo adelantar todavía cuál se realizará”, declaró a RPP Noticias.

De otro lado, sostuvo que aún está por determinarse si la sesión en la Casa de Pizarro será de carácter público o privado. “Hay que ser claros, tampoco es que la Comisión de Fiscalización puede definir todos los aspectos cuando se trata de testimonios de altos funcionarios”, expresó.

PRESENTARÁ APELACIÓN

El abogado Benji Espinoza, defensa legal del mandatario, anunció que en los próximos días apelarán la resolución judicial que autoriza al Ministerio Público a continuar investigando a su patrocinado. “Tendríamos hasta el viernes 1 de julio. Para el martes o jueves debemos tener ingresada esa apelación”, señaló a Diario Correo.

Además, dijo que aún queda la segunda instancia, la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema y de no encontrar justicia, acudirían al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El pasado 23 de junio, el Poder Judicial declaró infundado la tutela de derechos que presentó el abogado Espinoza por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica en relación a las investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

