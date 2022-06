Héctor Ventura comentó sobre negativa de declarar de Pedro Castillo: “Lo que ha hecho el presidente es salir huyendo”

Héctor Ventura: “Estamos ante un castillo de mentiras”.|Foto: Composición Infobae

Este lunes, el presidente de la República, Pedro Castillo decidió no responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso, quienes vienen investigándolo por las reuniones supuestamente irregulares que se produjeron en la calle Sarratea, en Breña. Ante esta negativa, distintos sectores mostraron su descontento, incluyendo al presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura, quien aseguró que el mandatario habría huído para no cumplir con sus responsabilidades.

Ventura, perteneciente a la bancada de Fuerza Popular, indicó que el grupo de parlamentarios tienen sospechas respecto al mandatario, puesto que presumen que estaría involucrado en delitos de corrupción, motivo por el cual cambiaron la situación de Castillo Terrones a “investigado”.

Ventura también recordó que el mandatario y su representante legal fueron quienes insistieron en declarar este lunes: sin embargo, no cumplió con los acuerdos establecidos. “He manifestado que en la Comisión de Fiscalización tenemos sospechas graves y elementos de convicción fehacientes que lamentablemente llevan a presumir que existiría responsabilidad del presidente de la República. Es por eso que lo hemos citado en tres oportunidades para que acuda en calidad de testigo”, aseguró el presidente de la Comisión en entrevista con RPP.

“Ahora, variando su condición a investigado, el mismo presidente ha solicitado que se reprograme la fecha de su declaración que era para hoy. En consecuencia, lo que ha hecho el presidente es salir huyendo para no atender a la Comisión de Fiscalización, justamente para deslindar responsabilidades”, aseveró.

Además, el líder del grupo parlamentario aseguró que el presidente de la República habría faltado al Poder Legislativo y a todo el Perú, quienes esperaban las respuestas del Jefe de Estado ante las interrogantes sobre el polémico caso de presunta corrupción.

“Aquí está en tela de juicio la actitud del presidente Pedro Castillo, el comportamiento inadecuado. Fue una falta de respeto total al Congreso de la República y más aún a todos los peruanos porque el mismo presidente había solicitado la reunión para hoy a las 10 a.m.”, manifestó.

El funcionario también señaló que Castillo Terrones “una vez más, falta a su palabra. No ha sido consecuente con sus acciones”.

El presidente de la Comisión aseguró que el presidente “no tendría la capacidad de decirnos la verdad”.|Video: Canal N

DESCARTA ADELANTOS DE OPINIÓN

El funcionario también fue confrontado respecto a un posible adelanto de opiniones por parte de los miembros de la Comisión. En esa línea, indicó que “en ningún momento hemos adelantado opinión alguna”.

Además, indicó que sus comentarios y de los parlamentarios fueron en referencia a “elementos de convicción” que la Comisión de Fiscalización ha recaudado desde que inició la investigación contra el Jefe de Estado.

“Elementos, dije. Tenemos elementos de convicción, sospechas indiciales. Tenemos suficientes elementos de convicción donde podríamos tener a bien cuál es la responsabilidad del presidente de la República”, indicó.

Ventura señaló que los elementos que a los que habrían aludido serían “contratos, declaraciones, testigos, chats, audios”. “Todos esos son elementos de convicción que lamentablemente llevan a Palacio de Gobierno y hoy el presidente debe esclarecernos esto”, aseguró a RPP.

CRÍTICA A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE CASTILLO TERRONES

Hace algunos días la defensa de Castillo Terrones solicitó toda la información recogida sobre la investigación; en esta línea, el parlamentario aseguró que se brindaron todas las facilidades para que tengan acceso a los datos recaudados; sin embargo, pese a otorgarlas desde el día que se sentó el pedido, ningún abogado del Jefe de Estado se habría acercado a revisarlo.

“Ningún abogado se ha acercado a tomar lectura al expediente. Entonces, ¿quién está faltando a la verdad? ¿La comisión o los abogados del Presidente? Creo que nuevamente el Presidente cae en un mensaje populista, nuevamente mal asesorado y eso complica la situación como persona de Pedro Castillo y como un primer mandatario”, explicó.

