Carlos Compagnucci respaldó a Alex Valera tras penal fallado: “Para mí es valorable la intención”

Carlos Compagnucci habló de Alex Valera y su penal fallado con Perú.

La selección peruana se despidió de la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022 luego de perder ante Australia en la tanda de los penales. Luis Advíncula y Alex Valera erraron sus disparos y decretaron la caída de la ‘bicolor’. Sin embargo, gran parte de la hinchada peruana los ha respaldado. Pero hay uno que se ha sumado a ese apoyo y es Carlos Compagnucci, flamante entrenador de Universitario de Deportes y que habló de la situación del delantero.

Justamente durante su presentación en su regreso al cuadro ‘crema’, confesó no haber hablado aún con el atacante, pero que pronto lo hará y destacó su valentía para ejecutar la pena máxima. “Con Alex no ha hablado personalmente hoy, pero lo tengo contemplado. Yo estaba mirando el partido y a mí lo que me generó fue esa valentía. Porque hay que tener valentía para ir a patear un penal en una situación definitoria”, dijo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, resaltó la postura de Valera para asumir una responsabilidad en un momento en el que hay mucho en juego y donde se definía el pase a la Copa del Mundo. “Yo he vivido varias situaciones de definiciones de penales y no todos los futbolistas se anotan para patear. Es verdad. Entonces, para mí es valorable la intención. A veces en la ejecución puede fallar o acertar. El tema es la intención que tengas . En este caso, él tiene una intención, de asumir una responsabilidad. Fue, pateó y tuvo mala suerte, pero para lo más importante fue su intención, eso fue determinante”, aseguró.

El nuevo técnico de Universitario se expresó acerca del delantero peruano y de lo que sintió al ver su definición. | Video: GOLPERU

De hecho, la ejecución de Alex fue la última de la ‘blanquirroja’. Pedro Gallese empezó la tanda atajando el tiro a Martin Boyle. Sin embargo, Aaron Mooy, Craig Goodwin, Ajdin Hrustic, Jamie Maclaren y Awer Mabil cumplieron con sus disparos. En el caso del cuadro nacional, Gianluca Lapadula y Alexander Callens convirtieron los primeros hasta que llegó el momento en que ‘Lucho’ pegó su remate en el travesaño. Renato Tapia y Edison Flores mantuvieron encendidas las ilusiones de los peruanos, pero el ‘9′ de la escuadra ‘merengue’, quien se apuntó a último instante por ser la sexta ejecución, vio cómo Andrew Redmayne le bloqueaba el lanzamiento.

Cabe mencionar, que durante las ejecuciones, se tejió un controversial suceso entre Gallese y el golero australiano. No solo por los bailes de este último para desconcentrar a los jugadores del combinado patrio, sino también de que Redmayne llevó a cabo una viveza como la de esconder los apuntes que tenía el ‘Pulpo’ con los lanzadores oceánicos. Esto sucedió tras el disparo de Goodwin, por lo que logró su cometido, ya que el futbolista del Orlando City no llegó a impedir las ejecuciones posteriores.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

Sin duda, ha sido un duro golpe para todo el plantel, pero sobre todo para los ejecutores. Luis Advíncula sopesó renunciar a la selección nacional mediante un anuncio que dio a conocer mediante sus redes sociales, aunque luego lo eliminó. Por el lado del exDeportivo Llacuabamba, aún no se ha pronunciado al respecto, ni si quiera por sus redes sociales. Solo su madre dejó la siguiente declaración: “Siempre el fútbol es así nos da y nos quita. Alex no será ni el primero ni el último en fallar. Así que a seguir trabajando y esforzándose por la selección y su equipo, que siga para adelante”.

Carlos Compagnucci verá la forma de recuperar al goleador del equipo ‘estudiantil’ esta temporada. Y es que acumula 9 anotaciones en 13 compromisos en la presente temporada, siendo el encargado de llevar el peso del gol, que en su mayoría ha sido de cabeza.

Con el Apertura perdido, la meta está en el Clausura y recuperar anímicamente a Alex Valera será la labor del nuevo comando técnico para luchar por el título nacional a fin de año.

SEGUIR LEYENDO