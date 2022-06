Franco Navarro se convertirá en nuevo técnico de ADT de Tarma para el Torneo Clausura de Liga 1

El técnico nacional vuelve tras su última campaña con Deportivo Municipal en 2021

Franco Navarro volverá a posicionarse como entrenador en el torneo local. Después de un año sin haber dirigido en Liga 1, llegará a ADT de Tarma tras la abrupta salida de Juan Carlos Bazalar. El ‘Pepón’ tendrá la difícil tarea de no comprometerse con la baja en el Torneo Clausura. A falta de una jornada para el final del Torneo Apertura, marcha en la casilla 15 de la tabla de posiciones.

“La Asociación Deportiva Tarma informa al público en general que la directiva del club llegó a un mutuo acuerdo con el profesor Juan Carlos Bazalar para culminar el vínculo contractual. Le agradecemos por la obtención de la Copa Perú 2021 y le deseamos éxitos en su futuro”, fue parte del mensaje que brindó el club tarmeño para hacer oficial la salida de Bazalar.

El primer técnico en ser tricampeón de la Copa Perú.

Con la salida de Juan Carlos Bazalar, el profesor Carlos Gutiérrez, director técnico del equipo de reserva, dirigirá de manera interina los entrenamientos del plantel profesional, mientras se espera la llegada de Franco Navarro. De hecho, Gutiérrez estará en el banco para el duelo con Alianza Lima en condición de local.

“Ya se habló con Franco Navarro, el jueves está llegando y los entrenamientos serán en Tarma desde el viernes. Por las reglas él no puede dirigir todavía en el Apertura, el partido del fin de semana lo va a dirigir el técnico de la reserva, Navarro estará en la tribuna”, reveló Claudio Vidal Limaylla, presidente de ADT, en Radio Tarma.

Es importante destacar que es su primera experiencia en Tarma, tras dirigir diversos equipos de la primera y segunda división como Alianza Lima, León de Huánuco, Juan Aurich, UCV, Melgar, entre otros.

Su último trabajo fue al mando de Deportivo Municipal, cuyo contrato finalizó en agosto de 2021, por la acumulación de resultados negativos con el plantel mayor: en dieciséis partidos, el equipo solo pudo ganar en cuatro ocasiones, empató en tres y perdió en nueve oportunidades. Dejó a ‘Muni’ en el décimo quinto puesto de la tabla acumulada.

Franco Navarro firmó por Municipal durante el 2021

Entre las actualizaciones de ADT, Claudio Vidal aprovechó también para hablar sobre la salida de Bazalar: “Se ha quedado en buenos términos con el profesor Bazalar, en las redes comentan que yo he sido el promotor, que he hecho problemas con el técnico. No es así, quedamos como amigos, nos hemos dado la mano y en el comunicado le deseamos éxitos. Se llegó de mutuo acuerdo, tranquilos”, aclaró la autoridad.

Por último, finalizó su mensaje con la esperanza y las ganas puestas para el torneo Clausura: “Es momento de apoyar a nuestro ADT, ya tenemos un buen técnico y ahora necesitamos buenos jugadores, vamos a hacer cinco jales”, destacó Vidal con respecto al próximo mercado de fichajes.

ADT VS ALIANZA LIMA

Este domingo se llevará a cabo el cierre del torneo Apertura con la jornada 19. ADT recibirá en Tarma a Alianza Lima este domingo 3 de julio desde las 3:00 p.m. de Perú. Al respecto, las novedades del partido son relacionadas a las tribunas. Mediante comunicado oficial, se dio a conocer que el estadio municipal Unión de Tarma podrá ser abarrotado con ambas hinchadas.

“La intención de dicha iniciativa es que nuestros hinchas tarmeños también puedan asistir al estadio del Club Alianza Lima con los colores e indumentarias del ADT, ya que no hay mayor orgullo que representar y sentir identidad cada uno por su región”, se menciona en el documento publicado esta mañana desde las plataformas oficiales de ADT.

Ambos equipos, si ninguna chance de obtener el título local de la primera parte del año, buscarán mostrar su mejor desempeño de cara a lo que será el Clausura, objetivo por el que lucharán la próxima temporada con sus respectivas renovaciones y fichajes.

