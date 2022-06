Juan Carlos Bazalar en líos con ADT: hinchas lo agreden y presidente del club le recrimina por derrota ante Cantolao

Juan Carlos Bazalar discutiendo con hinchas de ADT. | Foto: Luis Jiménez

ADT sucumbió en su visita ante la Academia Cantolao en un duelo que se disputó como parte de la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Este resultado llega a ser la cuarta derrota consecutiva por parte de los tarmeños que están lejos de los puestos de descenso. Sin embargo, la noticia estuvo fuera de las chanchas, ya que el técnico Juan Carlos Bazalar fue agredido por los ‘hinchas’ del cuadro provinciano en un lamentable suceso ocurrido al término del encuentro.

Esto se llevó a cabo en un momento cuando el DT se dirigía para comparecer en conferencia de prensa, hasta que un grupo de fanáticos del equipo de Junín se dirigió hacia su persona con la intención de arremeter físicamente por la sufrida goleada 3-0 en contra en el estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, agentes de la policía se percataron de esta situación y acudieron para que el problema no empeore.

Pero lo que fue aún más inédito fue la presencia del presidente del ‘Vendaval Celeste’, Claudio Vidal, quien también se sumó a estos reclamos contra el exfutbolista y ambas partes tuvieron un cruce de palabras, generando una terrible discusión.

El técnico nacional fue protagonista de un hecho lamentable provocado por fanáticos del club tarmeño. | Video: Tribuna Deportiva / Ojo

Tiempo más tarde, las aguas se calmaron y el estratega habló acerca de este deplorable circunstancia, dando a entender que hubo alguien de ‘arriba’ que mandó a esas personas para que tomen represalias contra su integridad. “ Lo que ha pasado afuera antes de la conferencia, eso ha sido mandado. Y eso no se puede permitir. Yo puedo asumir el resultado, no tengo ningún problema. Esto no me va a dejar a mí caerme porque me he sabido levantar de cosas peores. Seguramente seguiré dirigiendo, porque esto es lo que me apasiona. Esto nunca me había pasado, pero esto es mandado”, fueron sus primeras declaraciones.

Además, Bazalar entendió que la molestia esté instalada en los hinchas, pero para que llegue a esos extremos, fue por una orden directa de algún dirigente. “Y lo digo abiertamente porque todavía faltan salir los jugadores. Tienen todo el derecho a reclamar, pero no voy a permitir que te comiencen a agredir de esa manera. Hay gente que está mandada allá afuera. En su momento, si tengo que hablar, lo tengo que hablar ahorita, porque después de lo que vaya a pasar más adelante, ya no podré hablar. Esto no puede suceder en el fútbol”, añadió.

De hecho, ADT no pudo sumar puntos en el campo del primer puerto del país. La escuadra de La Punta salió vencedora por el mencionado marcador de 3-0 gracias a las anotaciones de Rodrigo Pastorini (25′), Jhamir D’Arrigo (49′) y Alonso Tamariz (75′). De esta manera, el club ‘Alarmero’ sumó su cuarta derrota seguida: 3-0 con Melgar en Arequipa, 2-0 con la Universidad San Martín en el Alberto Gallardo, 1-2 con UTC en Huancayo, fueron sus anteriores resultados antes de enfrentar a Cantolao.

Además, la última victoria conseguida por el cuadro tarmeño fue el 10 de abril de este año, cuando se impuso por 3-0 a Sport Boys en condición de local. Desde entonces, no ha podido sumar de a 3 y acumula 6 derrotas y 2 empates en sus últimos cotejos. En ese sentido, esta caída deja al cuadro tarmeño en la décimo quinta ubicación del primer campeonato del año con 15 puntos, tan solo 3 por encima del último lugar que lo comparte su rival de esta domingo y Ayacucho FC.

DATO:

ADT cuenta en sus filas con Jean Deza, quien jugó en 3 ocasiones y anotó 2 goles en el presente Torneo Apertura.

SEGUIR LEYENDO