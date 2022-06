Presidente de Sporting Cristal habló de todo: su viaje con Perú, la salida de ‘Canchita’ Gonzáles y la propuesta por Jhilmar Lora

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, atendió a los medios para hablar de polémicas y presente del club.

Luego de un acalorado momento con los hinchas en la puerta de ingreso, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, ofreció conferencia de prensa para explicar qué hizo en su viaje a España y Qatar al lado de la selección peruana. Asimismo, se refirió a los jugadores que se van y llegan a la institución ‘bajopontina’.

“Quiero expresar mi indignación total con respecto a las acusaciones totalmente falsas y difamatorias que han venido circulando a través de muchas personas. No lo vamos a permitir. Hay directivos que se han disculpado, y yo los acepto. Tenemos que estar unidos”, arrancó en respuesta a todo lo que dijeron exdirigentes del club.

“Yo fui de viaje (con Perú). Pagué mi pasaje a Madrid. Me encontré con la delegación en Barcelona y me subí al avión rumbo a Doha. Fui a trabajar por el fútbol peruano, por la reforma, para traer conocimientos. Esto para cambiar el fútbol profesional, la segunda división. Hubo muchas reuniones con la Liga española, con equipos de allá”, reveló.

“Reconozco el error que ha tenido el club, y yo personalmente, el no haber comunicado (el viaje con la selección) oportunamente. Yo tengo mi estilo, mi perfil... y no me gusta la exposición. Hubo falencias y estamos dispuestos a corregirlos”, señaló.

RESPECTO A LA LICENCIA DEL ALBERTO GALLARDO

“Fue una decisión arbitraria por parte de la Municipalidad. Nosotros teníamos todos los permisos en regla. Estos se actualizaron hace 3 meses. Y de la noche a la mañana llegaron a clausurar el estadio sin ningún tipo de coordinación ni revisión previa”, comentó.

“Recién hoy, en horas de la mañana, coordinamos con ellos. Invocamos a la Municipalidad de San Martín de Porres al diálogo alturado, como siempre lo tuvimos. Queremos resolver esta situación desafortunada, para abrir el estadio en las próximas horas”, contó.

DEJARÁN VOLAR A CHRISTOFER GONZÁLES

“Está en total apertura desde el club, y es el compromiso con él, que pueda emigrar al extranjero. Él tiene el sueño de jugar fuera del continente sudamericano y lo vamos a cumplir. En las próximas horas vamos a tener novedades respecto a este tema. El club está dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar para poder cumplir este sueño de ‘Canchita’”, contó.

DISCUSIÓN CON LOS HINCHAS

“No es la primera vez. Ya pasó en la tribuna popular en 2019. Hemos tenido reuniones con muchos de ellos. Y justamente por acusaciones falsas, se generan ese tipo de comportamientos. Lo de hoy fue por la relación que existe. Siempre ha sido firme mi reacción con ellos”, argumentó.

REFUERZOS

“Hay mucha especulación con el delantero que queremos traer (Gabriel Torres), se están viendo varias opciones. No es confirmado a este minuto. Esto es muy dinámico”, apuntó.

“La prioridad es el centro delantero. El equipo y el área deportiva está trabajando en eso”, añadió.

JHILMAR LORA PODRÍA JUGAR EN ALIANZA LIMA

“Ha estado desde los 7 años en el club. Y no solo hay cariño y agradecimiento. Sí hay una propuesta de Alianza Lima. Es difícil tomar una decisión. Nosotros escuchamos al jugador. Y por más que no cumple con nuestras pretensiones, la estamos evaluando de manera concreta”, señaló.