Técnico de Sport Huancayo: “Uno sigue teniendo la ilusión y ojalá se nos dé para alzar el Torneo Apertura”

Sport Huancayo mantiene la segunda posición de la tabla con tres unidades menos que el puntero Melgar

Carlos Desio, entrenador de Sport Huancayo, se encuentra ilusionado con la posibilidad de ganar el Torneo Apertura. El argentino espera que Alianza Atlético le pueda dar una mano el domingo, cuando reciba a Melgar, líder del certamen con 3 puntos de ventaja sobre los huancaínos. Hay mucho en juego. Cualquier cosa puede pasar en la última fecha.

“Ellos (FBC Melgar) tienen cuatro resultados a su favor, pero el fútbol es raro y por ahí uno sigue teniendo la ilusión y ojalá se nos dé para alzar nosotros la copa. Sullana de local es un equipo fuerte y puede hacer caer al FBC Melgar. Va a estar difícil, pero nada es imposible”, destacó el DT en Radio Ovación.

Como se sabe, solo Melgar y Sport Huancayo tienen chances que quedarse con el primer torneo de la temporada 2022. Ambos juegan de visita en el cierre del certamen y salen con la obligación de ganar. Pero, ¿qué resultados le conviene al ‘rojo matador’?

El equipo de Carlos Desio debe imponerse ante Sport Boys y esperar que Melgar pierda con Alianza Atlético de Sullana. Con esto, igualarán a los arequipeños en puntos, pero lograrán el primer lugar por diferencia de goles, de acuerdo a las reglas de la Liga 1.

Si Sport Huancayo pierde o empata con los ‘rosados’, le dirá adiós al Torneo Apertura, independientemente de lo que ocurra con Melgar en Piura. De todas formas, dependen de lo que pase con la escuadra de Néstor Lorenzo. Estos duelos se jugarán el simultáneo el domingo 3 de julio desde las 3:00 p.m. de Perú.

Sport Huancayo 2-0 Universitario: resumen y goles del partido por fecha 18 del Torneo Apertura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Entre la tensión por el futuro próximo de esta semana, Desio también se refirió al triunfo alcanzado frente a Universitario de Deportes, equipo que tuvo el debut de Carlos Compagnucci como nuevo director técnico: “Ayer era ganar o ganar porque sino le dábamos el campeonato al FBC Melgar. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, ya que si bien no fue un partido vistoso, debido a que ellos estuvieron bien en la parte defensiva. Manejamos la tenencia y no nos dañaron mucho. El partido se definió por la circunstancias de los penales”.

Por último, el argentino declaró sobre la interna del club y la compleja situación que está viviendo con respecto a la ausente comunicación con Raúl Rojas, presidente de Sport Huancayo: “No estoy contento en algunas decisiones como ellos me dicen que es la política del club y no comparto eso. Me voy a sentar, le pasé una propuesta, me dijeron que el club tenía una manera diferente de trabajar. No me gusta que no tengo mucho diálogo con el presidente, él se maneja de esa manera, pero a mí me gusta hablar todo cara a cara y no mediante un intermediario”, reveló.

Carlos Desio llegó por primera vez al Perú para dirigir a Deportivo Binacional.

Carlos Desio llegó a finales del 2021 como nuevo entrenador de Sport Huancayo, siendo su segunda experiencia en el torneo peruano. La primera fue en Deportivo Binacional. Antes fue asistente técnico de Atlético Mineiro y Santos de Brasil. También en selecciones menores de Argentina.

Al no cumplirse un año de su contratación, se espera permanezca en el cuadro huancaíno debido a los buenos resultados logrados; sin embargo, desde la directiva, habrá que darse algunos cambios y mejoras en base a la comunicación, elemento básico para el DT y el trabajo que viene realizando.

SEGUIR LEYENDO