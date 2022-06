Comisión de Ética podría abrir una investigación de oficio a Hernando Guerra García por video en la playa

Hernando Guerra García dijo que “le pusieron trabajo en el momento en que quería descansar” | Video: RPP Noticias

El congresista Hernando Guerra García se encuentra en el centro de la polémica. Ayer, en las redes sociales, se hizo viral un video de una sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en la que el vocero de la bancada de Fuerza Popular activó por error su cámara y se visualizó que estaba con el torso desnudo, con lentes oscuros y sombrero en al parecer una playa.

Frente al escándalo, Guerra García brindó detalles hoy en RPP Noticias. “Yo tenia el viaje con mi familia, separado para descansar, como uno lo puede hacer, pidiendo licencia para ello. Según los cálculos que había hecho y preguntado, ya no iban a haber comisiones porque deberían estar en informes, ni pleno. Programé para estos días eso. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días”, señaló.

Sin embargo, la periodista Mabel Huertas le hizo la repregunta al congresista de Fuerza Popular si había solicitado la licencia respectiva. En seguida, Guerra García se contradijo: “Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar. Voy a pedir licencia y voy a trabajar. Igual que sucedió otros días. No [solicité licencia], porque no había planeado que podíamos tener esta interrupción”.

El parlamentario mencionó que “me han puesto un trabajo, en el momento en que yo quería descansar”.

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso.

En declaraciones a Infobae, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que la Comisión de Ética podría abrir una investigación de oficio contra el vocero de Fuerza Popular debido a que “un parlamentario no puede realizar otras actividades en horas del funcionamiento del Congreso”. Además, hizo una aclaración respecto a las licencias.

“Cuando solicitas licencia por temas de carácter personal que tiene que ver con familia o estudios, estos no son remunerados. Sin embargo, cuando se trata por enfermedad, ahí sí se te abona el dinero correspondiente”, mencionó Cevasco. También añadió que no hay un limite de días para solicitar una licencia.

Hay que enfatizar que un congresista de la República percibe un sueldo mensual de S/ 15 000. Adicionalmente, reciben un bono por apoyo logístico y gastos de representación que asciende a S/ 9,700. Dichos montos se deben para que ejerza su labor exclusiva en el Legislativo.

RECHAZO

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación al Congreso de la República se sitúa en 85%, dos puntos porcentuales en comparación a mayo. Su aprobación se registra en 12%.

Además, el sondeo indica que el 88% de peruanos cree que la corrupción está muy generalizada en este poder del Estado. Supera largamente a las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas privadas, el Poder Ejecutivo y el entorno del presidente de la República, Pedro Castillo. Además, el 85% desaprueba la labor legislativa.

Por su parte, la gestión de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, cuenta con 75% de desaprobación y solo 18% de respaldo. De otro lado, el 52% de peruanos rechaza el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución para restablecer la bicameralidad.

Estas cifras no resultan casualidad. En un mes, el Parlamento decidió blindar a personas con graves cuestionamientos como el excontralor Edgar Alarcón, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y el exparlamentario Manuel Merino, quienes no serán acusados constitucionalmente por varios delitos.