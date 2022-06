Mujeres del espectáculo que han terminado una carrera universitaria

Famosas que terminaron una carrera universitaria. Foto: composición

Estas hermosas mujeres, algunas actrices, comunicadoras y conductoras, no se duermen en sus laureles y más allá de ser personajes públicos de la farándula peruana, también han decidido estudiar una profesión porque saben que la vida de artista no es eterna y necesitan el respaldo de una carrera universitaria.

Ellas son Andrea Luna, Ale Fuller, Rosángela Espinoza, Ethel Pozo, Mónica Cabrejos y Jazmín Pinedo. Conoce un poco más de quiénes son lo que decidieron formarse en las aulas de una universidad.

ANDREA LUNA

La actriz Andrea Luna se graduó el año pasado como bachiller en Ciencias de la Comunicación . Ella manifestó sentirse muy orgullosa de su logró y constancia por haber obtenido este grado que suma a su crecimiento profesional y personal.

“Hoy es mi graduación. Mi segunda carrera ”, escribió en un post en su cuenta de Instagram, el 19 de noviembre del 2021.

La ex pareja del actor Pietro Sibille, logró culminar sus estudios mediante clases en línea ya que, el último año de la carrera tuvo que hacerlo a distancia porque debido a la pandemia no podía acudir a recibir clases en las aulas de la Universidad San Martín de Porres.

Compañeros de la farándula la saludaron y felicitaron, tales como Maju mantilla, Amy Gutiérrez y Nidia Bermejo.

Andrea Luna terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fotos: Instagram

ALESSANDRA FULLER

La guapa actriz, Alessandra Fuller concluyó dos carreras universitarias, la de Ciencias de la Comunicación y Negocios Intencionales , así lo contó en una entrevista que dio al diario Correo en el 2020.

Se considera una mujer comprometida con su trabajo y estudios, ya que a parte de ser influencer y actriz, también tiene una marca de ropa ‘Alessandra Fuller Collection’ que lanzó en el 2017.

Alessandra Fuller terminó dos carreras. Foto: Instagram

ROSÁNGELA ESPINOZA

La chica reality, Rosángela Espinoza, publicó en su cuenta oficial de Instagram, diversas fotografías de su graduación por haber culminado la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

La influencer estaba muy contenta y lo dejo saber a todos sus 4 millones de seguidores. Un día antes posteó la invitación de su ceremonia de graduación. “Nunca es tarde para cumplir tus sueños, así pienses que no puedes y tengas miles de obstáculos... Yo pasé por muchas cosas para poder terminar mi carrera y aunque no lo crean agradezco que me pasaran porque me hizo más fuerte y convencida de lo que quería. No paré hasta llegar a la meta”, escribió Rosángela Espinoza.

La noche del miércoles 15 de junio, la popular ‘Rouse’ no asistió a su trabajo como competidora en ‘Esto es Guerra’, pidió permiso para ir a su graduación. Ella realizó otra publicación en su plataforma para presumir su medalla de graduada. “Finalmente, me gradué de la carrera de Marketing. Agradecida infinitamente”, detalló, generando una gran cantidad de comentarios, de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Rosángela Espinoza no asistió a Esto es Guerra para estar presente en su ceremonia de graduación. (Foto: Instagram/@rosangelaeslo)

JAZMÍN PINEDO

La nueva conductora de +Espectáculos se encuentra culminando sus estudios de Publicidad , así lo contó en una entrevista para Infobae, ya que comentó que el bloque en la televisión de once al mediodía le permite continuar con sus estudios, compromisos laborales y el tiempo a su niña.

“Si Dios lo quiere, este año terminó mi carrera profesional ”, expresó la popular Chinita.

En otra entrevista, comentó que había dejado de estudiar por 10 años su carrera debido a los constantes compromisos laborales que había tenido, pero ahora con más de 30 años está decidida a terminarla porque no solamente se dedica a la televisión, sino que tiene otras entradas que debe estar pendiente.

Jazmín Pinedo está estudiando la carrera de Publicidad.Foto: Instagram

ETHEL POZO

Debido a la polémica entrevista que Ethel Pozo realizó a Melissa Paredes, a la conductora de América Hoy, le llovió muchas críticas debido a que se pensaba que no era periodista o comunicadora para sacar adelante una entrevista.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel, se encargó de desmentirlo y señaló que ella había estudiado cinco años Ciencias de Comunicación en la Universidad de Lima y que había seguido un posgrado en Comunicación Corporativa, Identidad e Imagen en la misma casa de estudios.

“Antes de ser amiga y mamá decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por la universidad cinco años, hice un posgrado y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa Paredes ”, fue lo que dijo y sorprendió a todo el público.

Ethel Pozo culminó la carrera de Comunicaciones. Foto: Instagram

MÓNICA CABREJOS

Mónica Rosa Cabrejos Vasallo, más conocida como en el mundo del espectáculo como Mónica Cabrejos ha forjado una destacada carrera en el mundo de la televisión pero también ha estudiado periodismo y psicología.

En la Universidad San Juan Bautista estudió periodismo y graduó en el 2009, luego decidió ingresar a la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Telesup, de la cual terminó con el grado de bachiller como Psicóloga en el 2018.

Además, es autora de cinco libros, entre ellos ‘Ni p*$% ni santa’, ‘Ellos’, ‘Confesiones de Afrodita’, ‘Mujeres empoderadas’ y su más reciente libro; ‘Mujer pública’, donde confesó que fue abusada sexualmente por un comentarista deportivo.

“ Yo era una antes de la universidad y ahora soy otra persona. Me ha cambiado la perspectiva, me ha dado otras prioridades y lecciones que no imaginab a”, dijo en una entrevista al diario La República.

Mónica Cabrejos estudio periodismo y psicología. Foto: Facebook

