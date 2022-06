Integrantes de la Comisión de Fiscalización irán a Palacio de Gobierno pese a negativa de Pedro Castillo de recibirlos

Héctor Ventura y los demás integrantes de la comisión de Fiscalización del Congreso irán a Palacio de Gobierno

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Héctor Ventura, manifestó que él y los integrantes del grupo parlamentario acudirán a las 9:30 a.m. a Palacio de Gobierno para cumplir con la agenda de trabajo programada y tomar la declaración de Pedro Castillo pese a que se ha confirmado que no los recibirá ni responderá al pliego de preguntas que se le iba a hacer sobre los presuntos delitos en los que estaría implicado.

Ventura sostuvo a RPP Noticias que “no sería nada saludable políticamente para que decida a última hora no acudir a la comisión de Fiscalización. Ya hay documentos formales en los que se ha coordinado debidamente para que hoy declare en calidad de investigado. Yo creo que el presidente tiene esa obligación moral al margen de todos los estamentos jurídicos, pero aquí lo que se trata es del interés nacional”.

“Todos los peruanos estamos esperando que el presidente, como principal implicado en estos presuntos delitos de corrupción, sea quien deslinde, quien los de esa tranquilidad jurídica, econímica y social que todos lo peruanos necesitamos”, indicó.

El parlamentario negó que en declaraciones pasadas haya dado algún adelanto de opinión, pero que “tenemos pruebas, elementos de convicción, sospechas iniciales donde podríamos tener cuál es la responsabilidad del presidente de la República. Es importante que declare hoy para la tranqulidad del país y nosotros poder emitir nuestro informe”.

Comisión de Fiscalización acudirá a Palacio de Gobierno para tomar declaración de Pedro Castillo | VIDEO: RPP TV

Aclaró que la defensa de Pedro Castillo está malinterpretando el trabajo de la comisión y sostuvo que no van a emitir el informe al día siguiente y que no es saludable que Pedro Castillo no responda a las interrogantes que tienen. “Al presidente no lo estamos citando desde hace una semana, lo estamos citando desde hace cuatro meses, en tres oportunidades. Le hemos dado todas las facilidades respetando la investidura de presidente de la República”.

“La defensa del Jefe de Estado ha solicitado tomar lectura de toda la carpeta administrativa de todas las investigaciones que estamos realizando, pero hasta el momento no se han acercado a hacer la lectura y presumo que de alguna forma quieren tumbarse la declaración del presidente, el desarrollo de las investigaciones que estamos haciendo”, manifestó

“Es una diligencia legal y política en la que el presidente tiene la oportunidad de esclarecer los hechos”, agregó Héctor Ventura.

Reveló que hay elementos de convicción que llevan a Palacio de Gobierno y que el Jefe de Estado tiene el deber de esclarecer.

Entre las preguntas que esperan que Castillo responda están sobre el caso de la casa de Breña, ascensos indebidos en las Fuerzas Armadas, las injerencias para que determinadas empresas sean favorecidas, Puente Tarata III, entre otras.

De otro lado, Ventura lamentó que Castillo se niegue a recibirlos. “Nuevamente está cayendo en un mensaje populista, está mal asesorado y eso complica su situación como persona y como mandarario”.

De acuerdo al abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, el mandatario “no se puede prestar a un circo” y reiteró que hay un incumplimiento del debido proceso, además que “la comisión de fiscalización no es órgano competente para investigar al presidente”

