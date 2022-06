Diego Rebagliati y su postura sobre las negociaciones entre Ricardo Gareca y la FPF: “No le van a decir sí a todo”

Diego Rebagliati habló sobre lo que podría pasar en la negociación entre Ricardo Gareca con la FPF.

La continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana es un tema que aún queda pendiente por resolver. De hecho, el mismo Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, admitió que la propuesta al ‘Tigre’ ya ha sido entregada y que solo falta su respuesta. Ante esta situación, el comentarista Diego Rebagliati mostró una postura bastante conservadora y no cree que la entidad privada vaya a cumplir todos los requerimientos que pueda solicitar el entrenador.

Este tema se habló en el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes, en donde el periodista Horacio Zimmermann se refirió a la reunión que sostendrá el argentino con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Yo no creo que la reunión va a determinar la respuesta. Creo que Gareca tiene una respuesta, en un porcentaje alto, pero no creo que la reunión va a determinar el sí o el no”, dijo el panelista del espacio televisivo.

En eso, Michael Succar, la voz principal de este programa, consideró que Oblitas ha venido abriendo campo para que el DT pueda tener una decisión más clara cuando se junte con el mandatario. “Toda la semana se ha venido trabajando en eso. Oblitas lo ha venido ‘chambeando’, la comunicación ha permanecido. No es que dejaron de hablar una semana antes”, dijo.

Ahí es donde aparece Rebagliati, comparando el panorama que vivió la ‘bicolor’ cuando clasificó al Mundial de Rusia 2018 con el actual. “Lo que pasa es que es distinto cuando Gareca vino después de Rusia, se tomó un mes y dijo “me quiero quedar”. Entonces, si en ese momento él decía “quiero que la Videna la pinten de rosado”, lo iban a hacer. Estoy exagerando, pero es un ejemplo de qué tan entregados estaban en la FPF y estábamos todos con Gareca”, aseguró.

Ricardo Gareca y su comando técnico tras renovar con Perú el 2018. | Foto: Difusión

Evidentemente, los directivos quieren asegurar la permanencia del estratega ‘gaucho’, aunque en esta ocasión no sería con todos los beneficios que alguna vez tuvo. “Creo que ahora hay un conceso, que sería buenísimo que Gareca y todos queremos eso, pero creo que esta vez no es a cualquier precio. Si alguna de las condiciones que pone Gareca, no le cierran a la gente de la FPF, creo que esta vez no le van a decir sí a todo ”, contó.

Posteriormente, aclaró que el asunto podría destrabarse de una forma más sencilla si ambas partes se muestran flexibles y están dispuestas a negociar con otro costo. “Esa parte de esa coyuntura, por lo menos a mí me hace ser un poco más conservador con respecto a que se llegue fácil a un acuerdo. Salvo que Gareca llegue muy flexible y entienda toda esa situación, y del otro lado también muestren mucha voluntad”, señaló.

POSTURA DEL ENTORNO DE RICARDO GARECA

Sin embargo, un factor que podría inclinar la balanza, según el exdirigente de Sporting Cristal, es que el entorno del entrenador de 64 años sí tendría la intención de continuar en el Perú. Personas como Néstor Bonillo, Sergio Santín, además de los analistas con los que labora estarían satisfechos con ampliar el contrato, aunque todo dependerá de la decisión final de Gareca. “Creo que el entorno de Gareca, la gente que trabaja con él, firmaría ayer. Falta ver qué piensa Ricardo al respecto”, cerró.

El entrenador argentino llegó en la madrugada del domingo a Lima junto a su familia. De hecho, en los próximos días tiene pactada una conversación con Agustín Lozano para dar a conocer su posición y si está de acuerdo con los términos del nuevo contrato. En diversos medios se especuló que el ofrecimiento habría sido con un sueldo inferior, por lo que habría que ver si acepta o aún hay detalles por pulir.

El comentarista deportivo habló sobre lo que podría pasar en la reunión entre Agustín Lozano con el 'Tigre'. | Video: Movistar Deportes

