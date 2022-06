Gianluca Lapadula se despidió del Perú con sentida publicación tras terminar sus vacaciones

Gianluca Lapadula pasó sus vacaciones en Perú.

Gianluca Lapadula fue uno de los integrantes de la selección peruana que decidieron regresar al país después de la dolorosa eliminación del Mundial de Qatar 2022. El delantero de Benevento aprovechó sus vacaciones para conocer la tierra de su mamá y luego de estar en varias lugares turísticos, se despidió con un mensaje sentido a través de sus redes sociales.

“Es así como te saludo mi querido Perú: Durante esta visita, he visto lugares maravillosos de los que tanto había oído hablar. He conocido gente con un corazón inmenso. Probé platos con el delicioso sabor de casa. Cada rincón que visité tocó mi corazón. Fue muy emocionante compartir este viaje con mi familia y ver a mis hijas felices y sorprendidas por la inmensidad de este maravilloso país. ¡Gracias mi querido Perú! Hasta pronto”, escribió ‘Lapagol’ junto a varias fotos de su visita.

Como era de esperarse, Gianluca Lapadula aprovechó su último día en el país ‘inca’ para compartir con su familia. En horas de la tarde comenzó a compartir videos en su cuenta de Instagram. Se animó a bailar al ritmo del Cervecero como con Christian Cueva en la ‘bicolor’. Luego entonó a todo pulmón la canción ‘Contigo Perú'. Por último, se lució con algunos pasos junto a su madre.

Gianluca Lapadula estuvo con su familia en su último día en el Perú.

LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO

El ‘Zorro’ estuvo en el centro comercial Plaza Norte para presentar su libro bibliográfico: “Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre”. El atacante nacional recibió el cariño de todos los asistentes y dio autógrafos a sus fanáticos. Asimismo, fue captado por las cámaras bailando con la gente.

La venta anticipada de este nuevo libro se viene realizando en las librerías Crisol, Íbero, Buscalibre, Buen Salvaje, SBS, Entre Páginas, El Virrey, Estruendomudo, Communitas, entre otras. Llegará a estos establecimientos a partir del 19 de julio con un precio de S/49.

SU VISITA AL CUSCO

Desde su llegada al ‘Ombligo del Mundo’, no ha dejado de compartir todos los pormenores de su recorrido y es que ha quedado maravillado por los lugares de esa ciudad. Además, esta excursión le ha servido para reencontrarse con sus raíces. Como se sabe, Lapadula reside en Italia y solo viene al Perú cuando es convocado. No obstante, su madre le inculcó el cariño por su tierra. El delantero ha podido vivir en carne propia ese sentimiento y le dedicó un post: “¡Siempre más orgulloso de mi sangre!”.

Gianluca Lapadula visitó el Valle Sagrado de los Incas, donde manejó una cuatrimoto y apreció todo el paisaje. Días después se dirigió a Machu Picchu, tomó el tren y se cruzó con su compañero de la ‘bicolor’, José Carvallo. El ariete nacional no dudó en sacarse una gran foto con el fondo de una de las maravillas del mundo.

'El Bambino de los Andes' pisó por primera vez Cuzco y aprovechó para visitar el sitio arqueológico inca Machu Picchu

Gianluca Lapadula abordará el avión con destino a Italia, puesto que aún tiene contrato con Benevento hasta finales de junio del 2023, de acuerdo al portal de Transfermarkt. No obstante, el peruano estaría contemplando salir de los ‘Brujos’. Cabe añadir que la relación entre el delantero y su técnico, Fabio Caserta, no es tan buena.

Por consiguiente, clubes ya se encuentran sondeando la situación del ‘incaico’. Uno de los equipos interesados es Cagliari, según información de Franz Tamayo, no obstante, podría no avanzar y es que el ‘nueve’ quiere jugar en la Serie A no en la segunda división. Asimismo, la cuenta de Twitter, Soy Calcio, informó lo siguiente: Parma y Cremonese, los principales interesados en Gianluca Lapadula.

SEGUIR LEYENDO