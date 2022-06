Sporting Cristal: Roberto Mosquera se refirió al supuesto traspaso de Jhilmar Lora a Alianza Lima

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, aclaró los rumores de una posible salida del equipo del defensor Jhilmar Lora tras el triunfo celeste 1-0 ante Alianza Atlético por la fecha 18 de la Liga 1.

El DT del club ‘cervecero’ dio a conocer su postura en relación con la posible transferencia y salida de Jhilmar Lora. El destino que se había mencionado durante la última semana era supuestamente Alianza Lima, que manifestó la necesidad de reforzar su equipo con un lateral. No obstante, el estratega fue enfático en su respuesta e incluso dio a conocer la vigencia del contrato del futbolista. Por otro lado, fue irónico con respecto a la información errada que se maneja en las redes sociales.

“Leo algunas cosas, la red aguanta todo. En estos días van a decir Mosquera al Milán, allí seguro nadie va a creer, solo yo. Creo que nos tenemos que poner más serios y no hablar sin una base. Primero, ¿alguien sabe cuántos años de contrato tiene Lora con Cristal? Nadie. Tiene un año más de contrato. No se ha hablado con nadie para suponer que lo vamos a prestar. Eso va a seguir ocurriendo porque ya se ha vuelto viral en las redes decir de oídas algo que no tiene fundamento. Pero tenemos que ser permeables ante eso y tener paciencia”, afirmó.

Mosquera explicó el rendimiento de Lora en el equipo en lo que va de la temporada 2022 y puntualizó en los detalles de la competencia por el puesto con el futbolista Johan Madrid.

“Jhilmar tuvo un descenso muy pronunciado (rendimiento), y él le había quitado el puesto a Johan Madrid en buena lid, valga la redundancia. Ellos son muy amigos, Madrid lo recogía de su casa, lo llevaba al entrenamiento, terminaba el entrenamiento y se regresaba con Lora porque los dos viven en el Callao. Y Lora era el titular y Madrid era el suplente. Eso es nobleza que ya no se ve”, dijo.

Roberto Mosquera explicó la ausencia en el equipo titular de Jhilmar Lora

Luego, el estratega del equipo de la Florida ponderó el nivel de Madrid y dejó en claro que, tras el destacado partido de Lora con Cristal ante Alianza Atlético, ambos pueden alternar según la necesidad del equipo y el rival.

“Después el rendimiento de Madrid en Copa Libertadores, lo versátil que se ha vuelto: juega de lateral izquierdo, lateral derecho, ‘back’, líbero y de ‘stoper’, entonces tenerlo en el campo de juego es importante y es por eso. Ahora, Lora ha hecho un gran pase gol y ha jugado un gran partido, y ahora de acuerdo con el rival que venga, jugará Lora o Madrid”, apuntó.

Además, el DT celeste descartó algún eventual distanciamiento con el lateral derecho. “Nunca hubo mal ánimo para Lora, yo nunca he tenido un sí o un no con él. Hemos conversado y como jugador joven lo que le ha pasado en tres meses es: titular en Cristal, titular en Copa Libertadores, titular contra Peñarol, Copa América y clasificatorias al Mundial. Entonces, obviamente le chocó un poco porque está en un tema de madurez, pero nadie tiene dudas de que será un ‘crack’”

EL REFUERZO DE CRISTAL

La dirigencia del club ‘cervecero’ y el estratega están por confirmar la llegada de un nuevo fichaje para el equipo en la zona de ataque. “Está en un tanto por ciento. No voy a decir el tanto por ciento, pero está muy avanzado. Es cuestión de horas o de un par de días”, concluyó.

Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura y Roberto Mosquera dio a conocer su postura

SEGUIR LEYENDO