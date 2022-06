Sibenito derrumbó la “choza house” y se emociona al mostrar cómo luce su nueva casa

El popular tiktoker peruano Sibenito mostró cómo luce el espacio donde vive tras derrumbarlo. @sibenitoo Instagram.

Con el inicio de la pandemia, más de un peruano se refugió en la hoy popular red social Tiktok, anteriormente conocida como Musicly. Esta plataforma reúne a un gran número de creadores de contenidos que comparten sus actividades del día a día, así como presentar videos especiales con los que interactúan con las comunidades.

En este universo de estrellas se encuentra uno, nacido bajo el nombre de Ronaldo Benito Osorio Sabino, más conocido por sus seguidores como Sibenito. Sin imaginar lo que pasaría tras publicar su primera grabación, este rápidamente se convirtió en un personaje viral, recibiendo cientos de comentarios y ganando miles de seguidores en su cuenta.

Su contenido está relacionado a la comedia y sketches en los que participan sus familiares. Uno de los segmentos más populares es cuando cocina junto a su madre , demostrando su talento para el arte culinario, del cual no es ajeno porque por mucho tiempo se dedicó a eso antes de tomar en serio su rol en las redes sociales.

¿QUIÉN ES SIBENITO EN TIKTOK?

Su usuario en Tiktok es “Sibenitoo”, con doble “o” . Él explicó que el origen de este apelativo nació gracias a unos excompañeros de trabajo, cuando él se ganaba la vida en una llantera.

Detalló que al realizar una tarea buscaba la aprobación de aquellos que tenían más experiencia, por lo que siempre recibía de respuesta “sí, Benito”. Él juntó ambas palabras y las convirtió en su nickname, el cual también usó para crear su primer canal de YouTube.

¿QUÉ PASÓ CON SIBENITO?

La fama no se hizo esperar y fue invitado por varios programas de televisión en Perú. Sin que eso sea suficiente, también cobró popularidad en otros países, como es el caso de México, donde han seguido su trayectoria en Tiktok.

Desde finales del 2021, el tiktoker peruano anunció que derrumbaría su casa, ubicada en una chacra de Casma. Él ha mostrado avances de cómo está quedando la remodelación con la que espera sorprender a sus padres.

Recientemente, Sibenito publicó un video en la red social en el que narra, al borde de las lágrimas, el estado actual de la vivienda. Estas fueron sus palabras:

“Así era mi casita y ahora les voy a enseñar cómo me está quedando porque muchos me lo han pedido. Esta es la puerta de los Maldini... Me han robado la luna. Aquí está la sala, algo rápido porque aún está en construcción. Esta es la cocina que mi mamá nunca imginó tener. Desde que tengo conciencia, mi mamá siempre lavó en esta tina. Ahora tiene su lavadero. Ya tenemos agua. Desde que tengo conciencia nunca tuve un váter (inodoro)”.

No ha querido mostrar todas las habitaciones porque está esperando a la gran inauguración.

Su comunidad se hizo presente en la sección de comentarios, espacio donde le dedicaron un gran número de mensajes en los que felicitaban sus esfuerzos, además de expresarle su felicidad por lo que ha logrado.

El tiktoker peruano compartió un emotivo video en el que muestra los cambios que está haciendo en su vivienda.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE SIBENITO?

El nombre de nacimiento del tiktoker Sibenito es Ronaldo Benito Osorio Sabino. En la actualidad posee más de 5 millones de seguidores en su cuenta oficial.

¿DÓNDE VIVE SIBENITO?

Sibenito vive junto a su familia en una chacra de Casma , una ciudad ubicada en el departamento de Áncash. Él no ha dudado en expresar lo que quiere lograr en su carrera artística. Desde actuar con Jorge Benavides hasta protagonizar su propia película al estilo de Jackie Chan.

