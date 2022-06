Tras dos años de noviazgo, dos mujeres se dieron cuenta de que podrían ser hermanas

Carley and Mercedes descubrieron recientemente que podrían ser hermanas

Una pareja de lesbianas que tienen un parecido asombroso reveló que en realidad pueden ser medias hermanas, pero aún están considerando permanecer juntas, incluso si están emparentadas.

Carley Gonschior y Mercedes Stewart, de Canadá, han estado saliendo durante los últimos dos años y administran juntas la cuenta de OnlyFans @notyouraveragesister.

La pareja compartió recientemente su impactante descubrimiento en su cuenta conjunta de Tiktok @Carley&Mercedes, al subir un video donde alegan que podrían tener el mismo padre.

Las jóvenes llevan dos años de relación y en los últimos días han subido varios videos comentando la insólita situación en tiktok

“Cuando te enteras, después de 2 años de noviazgo, que tus madres se acostaron con el mismo tipo”, escribieron en el texto en pantalla del video ahora viral, que ha sido visto más de 10,2 millones de veces.

“¿Deberíamos hacernos una prueba de ADN?” preguntaron en el pie de foto.

Miles de personas han recurrido a los comentarios para compartir sus opiniones, y muchos notaron que Carley y Mercedes se ven extrañamente similares.

Una persona comentó: “Eso podría explicar por qué ustedes dos parecen hermanas”.

“Cuando las vi por primera vez, pensé que eran hermanas”, estuvo de acuerdo otro, mientras que alguien más agregó: “Siempre he dicho que se parecían”.

Otras insistieron en hacerse una prueba de ADN para saber si son medias hermanas.

También tiene una cuenta conjunta en Instagram

“Toma una de inmediato”, escribió un usuario de TikTok.

“Estamos asustadas”, respondieron.

También hubo algunos escépticos a los que les costó creer que su historia fuera real.

Carley y Mercedes también provocaron un debate sobre si tienen que separarse si resulta que son medias hermanas cuando preguntaron: “Si en realidad estamos relacionadas, ¿está mal permanecer juntas?”

“Personalmente, probablemente no lo haría, pero si el amor es real y es algo que puedes pasar por alto, trabaja por ello”, escribió una persona.

“Ellas no pueden procrear para que no sea dañino para ningún hijo que tengan si así lo eligen”, señaló otra persona. “Así que personalmente no veo nada malo en ello. No lo sabían”.

Otros comentaristas se horrorizaron y señalaron que es incesto e ilegal en la mayoría de los estados de EEUU y Canadá, independientemente de si no pueden tener hijos juntos.

Ellas adminstran juntas la cuenta de OnlyFans @notyouraveragesister

Sin embargo, Carley y Mercedes no parecían compartir su horror y continuaron filmando videos descarados que se burlaban de su supuesta situación.

“Nosotros felices en nuestra relación de 2 años”, escribieron en un video de seguimiento, que las mostraba sonriendo juntos. “Descubrir que podríamos ser medias hermanas”, agregaron, luciendo sorprendidas.

“Hermanas o giro en la trama de citas... ¿¿quizás ambos???” escribieron en el pie de foto.

En otro video que se publicó el lunes, aseguran que ordenaron pruebas de ADN y están esperando que lleguen.

“Cuando vienen, tienes que escupir en el tubo y enviarlo. Así que es como un proceso de unas pocas semanas”, explicó Carley.

Mercedes notó que estaban confundidos acerca de cómo funcionan las pruebas y les preocupaba que pudieran obtener resultados inexactos si se besaban.

Las jóvenes dicen que permanecerán juntas pese al posible parentesco y ya se mandaron a hacer pruebas de ADN para confirmarlo

“Si nos besamos antes de hacer la prueba, ¿eso afectará los resultados del ADN?” preguntó. Carley agregó que no saben si deben abstenerse de besarse durante 24 horas para asegurarse de que su ADN no esté “en la boca del otro”.

“¿Qué hacemos?” preguntó. “Ayuda”.

Mientras llegan los resultados la pareja está aprovechando la viralidad que les ha traído su insólita circunstancia, la cual las ha hecho subir considerablemente sus seguidores. Todos están expectantes a saber en qué termina esta historia.

