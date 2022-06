Petroperú aclara que ellos no definen los precios del combustible en los grifos

| Foto: Petroperú

La empresa estatal Petroperú se refirió a los informes periodísticos según los cuales los precios de los combustibles en el Perú serían los más caros de la región y a los comentarios que atribuyen tal situación a la petrolera.

Cabe señalar que, de acuerdo a un estudio publicado por Bloomberg, los peruanos están entre los que pagan más por el combustible en todo América Latina.

La compañía estadounidense de asesoría financiera se basó en datos del Ministerio de Hacienda de Colombia para determinar qué país sufre más el alza de precios de gasolina en la región y como resultado dio el Perú.

Sin embargo, esta información fue contrastada con la data del sitio GlobalPetrolPrice, que toma como referencia la de 95 octanos, y arrojó que el país en América Latina que tiene los precios más altos es Uruguay, que paga por galón 7,65 dólares americanos.

Luego viene Perú, que por galón gasta US$ 6,2, es decir, alrededor de 23 soles. Tercero es Brasil (US$ 5,8), seguidamente viene Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

CASO PETROPERÚ

La petrolera estatal precisó que no posee grifos propios. “La red identificada con la marca Petroperú corresponde a estaciones de servicio privadas afiliadas a la Empresa pero que fijan sus precios de manera libre, tal como lo indica el marco legal vigente”, señalaron.

En cuanto a las listas de precios de Petroperú a nivel de sus plantas de abastecimiento (venta mayorista), “estas han seguido la misma tendencia de los precios internacionales”, resaltó la compañía.

“No es cierto que Petroperú esté incrementando constantemente sus precios para pagar su endeudamiento y que por ello el país tenga los combustibles más caros de la Región”, manifestaron.

También indicaron que, en lo que va del presente año, la invasión de Rusia a Ucrania y el desequilibrio entre oferta y demanda mundial de combustibles ha incrementado hasta en 75% “los precios internacionales de las gasolinas y el 77% el precio internacional del Diésel”.

COMBUSTIBLE EN EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN

La variación de precios internacionales de combustibles se ve reflejada en la lista de precios de Gasohol 97, Gasohol 95 y Gasohol 90 de Petroperú en sus Plantas de abastecimiento. Recordaron que estos combustibles no están incluidos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

Enfatizaron que no ocurre lo mismo con “el Gasohol 84 y el Diésel B5-S50 UV, donde se puede notar que la variación de precios de enero a junio del 2022 es mucho menor (10% y 34%, respectivamente) ya que estos combustibles sí se encuentran incluidos en el FEPC”.

El Diésel representa el 60% del total del consumo de combustibles en el país.

Adicionalmente, en los gasoholes 90, 95, 97 y 98 —que no están en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles— existe una carga tributaria que se adiciona al precio de los combustibles, aclaró.

“Esta carga tributaria actualmente puede alcanzar hasta un estimado de 34 % en el precio que se factura en las plantas de abastecimiento (Impuesto al rodaje de 8%, ISC y 18% de IGV)”, añade el comunicado.

Además, señalaron que todas las estaciones de servicio —incluidas las que tienen la bandera de Petroperú— incorporan los costos de transporte (fletes), costos operativos, así como el margen de ganancia de los grifos, los mismos que, al ser libres, pueden variar incluso hasta en un mismo distrito.

Petroperú exhortó a la ciudadanía a buscar el precio más competitivo de los combustibles en las Estaciones de Servicio, a través de la página web www.facilito.gob.pe, de Osinergmin.

