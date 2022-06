Perú es el país que paga más por gasolina en América Latina, según Bloomberg

Peruanos gastan más en gasolina que el resto de América Latina.

El precio de la gasolina ha aumentado en todo el mundo, pero uno de los países que más lo sufre es el Perú. De acuerdo un estudio publicado por Bloomberg, los peruanos son quienes pagan más por este combustible en todo América Latina.

La compañía estadounidense de asesoría financiera se basó en datos del Ministerio de Hacienda de Colombia para determinar qué país sufre más el alza de precios de gasolina en la región y como resultado dio el Perú.

Sin embargo, esta información fue contrastada con la data del sitio GlobalPetrolPrice, que toma como referencia la de 95 octanos, y arrojo que el país en América Latina que tiene los precios más altos es Uruguay, que paga por galón 7,65 dólares americanos.

Luego viene Perú, que por galón gasta US$ 6,2, es decir, alrededor de 23 soles. Tercero es Brasil (US$ 5,8), seguidamente viene Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

Según Bloomberg, que Colombia tenga una de las gasolinas más baratas de la región es gracias a los subsidios a los combustibles que instauró el gobierno de Iván Duque, quien le dejará la Presidencia al recién electo Gustavo Petro.

PRECIO DE COMBUSTIBLE 21 DE JUNIO

Desde el pasado viernes 29 de abril entró en vigencia la norma que ordenó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que fija las bandas de precios para los combustibles GLP, gasolina de 84 y 90, entre otros.

A continuación, damos a conocer el precio de los combustibles de acuerdo a la plataforma Facilito de Osinergmin, actualizado al MARTES 21 de JUNIO.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina en Perú?

El precio del galón de Gasolina de 84 se encuentra entre S/14.69 y S/21.09.

El precio más bajo se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El precio del galón de Gasolina de 90 se encuentra entre S/16 y S/24.50.

El precio más bajo se encuentra en el distrito de Comas.

El precio del galón de Gasolina de 95 se encuentra entre S/21.91 y S/30.69

El precio más bajo se encuentra en el distrito de Comas.

El precio del galón de Gasolina de 97 se encuentra entre S/22.19 y S/28.59

El precio más bajo se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El precio del galón de Gasolina de 98 se encuentra entre S/21.99 y S/29.89

El precio más bajo se encuentra en el distrito de Puente Piedra

¿Cuánto está el galón de petróleo en Perú?

El precio del galón de diésel DB5 S-50 se encuentra entre S/15.19 y S/20.97. Mientrtas que el costo más bajo se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho.

¿Cuánto cuesta el galón de GLP en Perú?

El precio del galón del GLP se encuentra entre S/7.98 y S/10.99 y el grifo que ofrece el precio más bajo se encuentra en el distrito de Puente Piedra.

¿Cuánto cuesta el metro cúbico de GNV en Perú?

El precio del metro cúbico del GNV se encuentra entre S/1.37 y S/1.99

El precio más bajo se encuentra en el distrito de Ate

