Michelle Alexander borró sus publicaciones sobre Melissa Paredes, ¿qué pasó?

Michelle Alexander dio de qué hablar luego de usar su cuenta de Instagram para dar su opinión tras la aparición de Celia Rodríguez en el programa América Hoy. La madre de Melissa Paredes salió en defensa de su hija y habló de la relación que mantiene la modelo con su exesposo y con su actual pareja.

Esta situación no habría agradado a Michelle Alexander, quien fue productora de las telenovelas en las que participó Paredes. Cabe precisar que la joven inició su carrera actoral en América Televisión, cuando protagonizó series como Ojitos Hechiceros y Dos Hermanas.

MICHELLE ALEXANDER SE PRONUNCIÓ

A través de su cuenta de Instagram, Michelle Alexander escribió dos historias, mientras la madre de Melissa declaraba para el programa de Ethel Pozo. “Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes”, fue el primer comentario y continuó: “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”.

Tras las publicaciones, Infobae se comunicó con la productora y le preguntó sobre el tema. “Yo simplemente publico y no doy nombres, no voy a hablar más al respecto”, señaló al principio.

Por otro lado, recalcó que pese a no haber dado un nombre específico era claro para quién iba dirigido este mensaje.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quién se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, agregó.

BORRÓ LAS PUBLICACIONES

No aparecieron más. Los textos de Michelle Alexander desaparecieron de su red social luego de referirse al tema. La directora se habría echado para atrás con sus opiniones.

Esta vez, la directora de televisión prefirió hacer un borrón y cuenta nueva para solo compartir imágenes de sus telenovelas y no dejar rastro de su sentir sobre Melissa Paredes.

MELISSA ASEGURA QUE NO LE CERRARON LAS PUERTAS PARA ACTUAR

A inicios de este mes, Melissa Paredes reapareció en el estreno una película de Carlos Alcántara en la que participó. En ese momento, la joven evitó hablar de su vida privada y reveló que estaba 100% enfocada en su carrera como actriz. Además, destacó que tiene un gran talento para la actuación.

“Enfocada en todo lo que es la actuación, quiero llevar mi vida por ese lado, gracias a Dios he sido bendecida con un talento y creo que explotarlo y seguir estudiando y seguir preparándome eso es lo ideal ¿no?”, comentó en su momento evitando hablar de su relación con Anthony Aranda.

Sin embargo, en aquella oportunidad dejó claro que no tenía ningún problema con Michelle Alexander a raíz de los escándalos en los que estuvo involucrada. Como se recuerda, Melissa perdió su trabajo como conductora y se especulaba que le habían cerrado las puertas para participar de telenovelas.

“El día que tenga un papel para mí (Michelle Alexander) pues, me llamará ¿no? Ja, ja, ja. Nadie me ha cerrado las puertas en ese ámbito, no tendrían porque, una cosa no tiene nada que ver con la otra”, señaló la modelo bastante optimista con volver a la telenovelas en algún momento.

Melissa Paredes asegura que tiene gran talento para la actuación.

