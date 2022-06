Gisela Valcárcel y la curiosa razón por la que adora a Julián Alexander, prometido de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel explicó por qué se lleva tan bien con su yerno Julián Alexander. (Foto: Composición)

Una extraña respuesta. Este martes 21 de junio, Gisela Valcárcel fue puesta en aprietos en plena transmisión en vivo de América Hoy, programa conducido por su hija Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Todo empezó cuando retaron a la presentadora de TV a llamar a su madre para preguntarle cómo era su relación con su prometido Julián Alexander.

La ‘Señito’ contestó la llamada rápidamente y Edson Dávila, popularmente como ‘Giselo’, no perdió la oportunidad para consultarle sin miedo “¿Qué tal se lleva con Julián? La verdad, está en vivo y en buena onda”. La dueña de GV Producciones evitó contestar y “reprendió” a su hija por interrumpir su mañana.

“Hija mía, yo guardándome para mi estreno y tú llamándome así por así. Aparte de ser tu madre, yo soy una conductora, Pozo. Te digo algo, igual gracias por llamarme, porque estoy viendo el programa y me entero que Brunella Horna tiene el mejor suegro”, expresó la rubia presentadora.

Luego de un par de minutos, en los que evitó en todo momento responder cómo era su relación con Julián Alexander, finalmente decidió aclarar que se llevan muy bien por una simple pero contundente razón: el productor de televisión es un hombre de pocas palabras.

“Me llevo muy bien porque él habla poco. La deja hablar a Ethel, me deja hablar a mí. Somos felices”, señaló para sorpresa de los presentes en el set.

Tras ello, y ya en un tono más serio, Gisela Valcárcel aseguró que estaba contenta de tenerlo como yerno porque hacía inmensamente feliz a su hija. “Yo veo feliz a mi hija. Mi mamá me decía ‘si yo veo feliz a mi hija, pues yo quiero a ese hombre. Si yo veo que no está bien, iré a preguntarle’. Me llevo muy bien con él. Sean felices”, sostuvo.

Cabe resaltar que Ethel Pozo y Julián Alexander se comrpometieron en julio de 2021 tras 10 meses de relación sentimental. Hasta el momento, la presentadora de América Hoy adelantó que su boda se celebrará en Lima y no descarta que sea transmitida en vivo al mismo estilo que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Gisela Valcárcel habló sobre la buena relación que tiene con Julián Alexander, pareja de Ethel Pozo | VIDEO: América TV / América Hoy

¿A QUÉ SE DEDICA JULIÁN ALEXANDER?

En noviembre de 2021, Ethel Pozo se animó a contar en América Hoy cómo fue que conoció a su pareja, Julián Alexander. Pese al poco tiempo de relación, ambos están entusiasmados por la idea de unirse en matrimonio.

“Cuando conocí a Julian, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. Sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida”, señaló.

Asimismo, relató que conoció a su gran amor gracias a Melissa Paredes, pues fue ella quién se lo presentó. ¿Por qué? La actriz conocía a Julián gracias a Del Barrio Producciones, cuando protagonizaba la telenovela Dos hermanas.

Sucede que Julián Alexander cumple el cargo de director en esta productora y es medio hermano de la productora Michelle Alexander.

“Julian y es director, no productor. Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó, a veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, indicó Ethel al diario Trome.

Ethel Pozo se casa este año con su novio Julián Alexander. (Foto: Instagram)

