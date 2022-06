¿Es viable el proyecto del tranvía eléctrico en Arequipa propuesto por Pedro Castillo?

La propuesta del tranvía tiene el objetivo de descongestionar las calles de carros pequeños en Arequipa. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo aprovechó la sesión de Consejo de Ministros que se desarrolló el martes en Arequipa para lanzar algunas propuestas. Estas se relacionan con los pedidos que le hicieron la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, el alcalde provincial Omar Candia y otras autoridades de dicha región.

Dentro de las iniciativas planteadas, se encuentra la financiación de un tranvía eléctrico, que el mandatario consideró como una movilidad para modernizar el transporte urbano de la ciudad de Arequipa .

De acuerdo a la propuesta de Candia, este tren sería un complemento para el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Asimismo, explicó que el tranvía estaría listo para que se realicen los estudios de prefactibilidad.

Al respecto, el exdirector ejecutivo de la agencia de promoción ProInversión, Alberto Ñecco, señaló a Infobae que este tipo de propuestas hay que analizarlas detenidamente, pues teniendo como ejemplo el caso de la Línea 2 del Metro, resalta que “nos lanzamos a hacer proyectos sin necesariamente estar seguros respecto a la posibilidad de realizarlos; luego, cuando llega el momento de la ejecución vemos que no se dan las condiciones necesarias para hacerlo” .

Así, es importante mencionar que el mandatario prometió, durante la sesión, incluir el proyecto en la programación multianual del 2023 al 2025 y destinar un total de S/ 1,994 millones.

Para el especialista en infraestrctura puede haber mucha voluntad política en relación al presidente indicando de que va a comprometer recursos, pero en este caso los recursos no lo son todo.

“Lo que se necesita aquí es capacidad técnica de parte del Ministerio de Transportes para poder levantar y hacer posible que todas las condiciones previas a la ejecución del proyecto se den, para que este sea una realidad y no un proyecto más como la Línea 2 del Metro o tantos otros proyectos que están parados”, asegura el especialista en infraestructura para Infobae.

Por su parte, el alcalde de Arequipa agregó en la reunión con el jefe de Estado, que la ruta de esta movilidad iniciará en el Cono Norte y seguirá por el centro de la ciudad hasta el Cono Sur , en Socabaya. Asimismo, reveló que cuenta con el respaldo de la Cooperación Francesa.

Teniendo en cuenta este respaldo, Ñecco indica que el apoyo por parte de otro gobierno puede ayudar a evitar las demoras que genera la Ley de Contratación del Estado, pero “el Gobierno a Gobierno te resuelve solo la primera parte, pues una vez que has adjudicado, tú tienes que liberar las interferencias”, señala.

“Lo que el Estado tiene que hacer es comprometerse con una reforma profunda de la Ley de Contratación del Estado, del Sistema de Promoción de la Inversión Privada y de las normativas necesarias para la liberación de terrenos e interferencias. Sin eso, la mayoría o cualquier promesa que se pueda hacer alrededor de la infraestructura, es una promesa vacía”. finalizó.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por su parte, el premier Aníbal Torres cuestionó cómo se está ejecutando el presupuesto en todos los niveles de gobierno de Arequipa y todo el Perú. Sobre el tema reveló que hay un retraso, en especial por el impacto a nivel de inversión y puestos de trabajo . “Si no ejecutamos el gasto no hay obras, no hay inversión, no hay mano de obra”, expresó.

Aníbal Torres cuestionó el manejo de presupuesto del gobierno de Arequipa. Foto: Andina

Asimismo, se pronunció en apoyo al proyecto agroenergético Majes Siguas II e indicó que se debe ampliar la frontera agrícola para aumentar la producción que se dirige a los mercados internos y externos.

“Pensemos en eso. Si no lo hacemos vence el contrato, caduca el contrato, no tendrán más esa obra de irrigación. Y nos puede pesar muchísimo en el futuro”, comentó Torres.

Cabe resaltar que los temas con respecto al proyecto Majes Siguas II y la Adenda 13 fueron recurrentes a lo largo de la jornada. Así, los congresistas de Perú Libre, Jaime Quito y María Agüero, se pronunciaron en contra de la firma del cambio tecnológico y pidieron que las tierras se destinen a la pequeña y mediana agricultura, y al abastecimiento del mercado interno .

