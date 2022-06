Línea 2 del Metro de Lima posterga funcionamiento de una etapa, advierte Contraloría

Contraloría General indicó que habrá postergación en funcionamiento de una etapa de la Línea 2. Foto: Andina

La Contraloría General advirtió este martes 14 de junio sobre la postergación del funcionamiento de la etapa 1A del proyecto “Línea 2 y Ramal Av- Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, debido a la demora en el inicio de las pruebas de puesta en marcha .

Asimismo, voceros de la Contraloría General revelaron que esta situación en la Línea 2 del Metro de Lima se dio ya que aún continúan llevándose a cabo las pruebas de integración de los sistemas ferroviarios y no ferroviarios.

Con relación al avance de la obra, indicaron que está siendo afectada por diferencias entre el concesionario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, en torno al desarrollo del sistema de recaudo y al suministro de las tarjetas interoperables de transporte destinadas al control de pasajeros del proyecto .

Cabe resaltar que esta diferencia de posiciones se vio reflejada en el 0% de avance de ejecución y certificación del SCP, situación que continúa así desde hace 10 meses aproximadamente, plazo durante el cual las partes han tenido diversas comunicaciones sin solucionar esta situación.

De acuerdo con la información brindada por la Contraloría General, el concesionario expresó que no podrá implementar ni completar el sistema de control de pasajeros si el MTC no le proporciona el sistema de recaudo que necesitan.

Ante este retraso, el MTC y la ATU han resaltado que no corresponde proporcionar la información solicitada por el concesionario y que no es un impedimento para que éste implemente el SCP. Por otro lado, sostuvieron que el contrato de concesión no precisa en ninguna parte que el concedente deba suministrar las TIT al concesionario .

CONSECUENCIAS EN OBRAS

El informe indicó que esta situación tuvo un impacto en la culminación y aceptación de las obras comprendidas en la etapa 1A, lo cual impidió que se iniciaran las pruebas de puesta de marcha, cuyo plazo límite para ejecutarlas venció el 23 de octubre de 2021 . Esto a su vez hizo que el inicio de la puesta en operación comercial de la referida etapa de la Línea 2 del Metro de Lima se postergara, así como el aprovechamiento de la infraestructura por parte de los usuarios.

El sistema de control de pasajeros está basado en el uso de tarjetas u otros medios con microprocesadores inteligentes. Foto: Andina

Por otro lado, es importante precisar que el sistema de control de pasajeros es el grupo de equipos e instalaciones estructuradas que sirven para satisfacer las necesidades básicas que presentan las estaciones del Metro de Lima. Un claro ejemplo de lo mencionado es: el control de entrada y salida de usuarios, comprobar los pagos realizados, ayuda en la venta de pasajes, prevención de fraude y evasión, entre otros. Cabe resaltar que el sistema está basado en el uso de tarjetas u otros medios con microprocesadores inteligentes que no necesitan contacto.

La etapa 1A del proyecto se extiende desde la estación Mercado Santa Anita hasta la estación Evitamiento; y comprende cinco estaciones.

OTROS OBSTÁCULOS

Otro hecho adverso que se ha identificado en la obra es que no se ha tenido evidencia de que la ATU haya implementado medidas definitivas respecto al pilar del puente peatonal ubicado sobre un carril de la Carretera Central en el área de la estación Óvalo Santa Anita.

Por otro lado, tampoco se han logrado ejecutar soluciones técnicas temporales o definitivas sobre el canal de riego que se encuentra en el área de la estación Mercado Santa Anita, por lo que no hay seguridad sobre las condiciones de seguridad y transitabilidad en los tramos cercanos a dichas estaciones .

Finalmente, la existencia de estos obstáculos fueron advertidos hace 9 meses por la Contraloría General, como parte del contante acompañamiento de control gubernamental que se realiza al proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, cuya inversión asciende a un total de US$ 5 346 495 238.

