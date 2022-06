María del Carmen Alva a Pedro Castillo: “Póngase la mano al pecho y renuncie”

Pedro Castillo junto a María del Carmen Alva en el Congreso de la República. Foto: Andina.

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió una vez más al presidente de la República, Pedro Castillo, que evalúe la posibilidad de presentar su carta renuncia al cargo para poder salir de la crisis política en la cual está sumergido el país en los últimos meses por la falta de manejo de las decisiones del Estado.

En declaraciones al programa Debate de RTV Noticias de Cusco, Alva sustentó su posición en que el jefe de Estado ha demostrado que no está capacitado para llevar las riendas del Poder Ejecutivo. Además, que se encuentra implicado en cuatro casos que son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

“A mí me da mucha pena por el país, que no tiene chamba y la gente se está muriendo de hambre”, indicó Alva Pietro desde Cusco, donde se encuentra realizando actividades de representación pese a que ella fue elegida parlamentaria por Lima. De otro lado, la titular del Congreso indicó que otra salida al entrampamiento político podría ser el adelanto de las elecciones generales.

“Si se va (el presidente) Castillo, nos vamos todos. Nadie se aferra a su curul”, zanjó Alva.

AUDIOS

Recordemos que a inicios de este mes, María del Carmen Alva fue protagonista de dos polémicos audios. En el primero hablaba sobre un plan para vacar al presidente Pedro Castillo con un proyecto de ley de adelanto de elecciones presidenciales que ya era tratado por la Comisión de Constitución del Congreso.

“Nosotros no vamos a sacar eso (a Dina Boluarte), vamos a sacar solo presidente. Acá hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos mil veces más arriba, mil veces más arriba”, señalaba.

La congresista acciopopulista nombra a un número de abogados que, según menciona, le habrían confirmado que las elecciones que se vayan a convocar en caso se vaque a Pedro Castillo podrían no involucrar al Congreso.

“Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe, también Paty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, o sea no va a pasar eso. Nosotros no tenemos que desaparecer”.

Luego, en un segundo audio, Alva cuestiona duramente al jefe de Estado y desliza que se encuentra débil políticamente. Además, enfatiza que la calle será quien lo saque así como sucedió con Manuel Merino en noviembre del año pasado.

“(Pedro Castillo) No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, ¡por presión de la calle!”, dice Alva a su interlocutor.

Luego, la titular del Parlamento desliza que tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas si hay algún intento de destitución de Castillo. “Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él; ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, mencionó.

ACUSACIÓN

Miembros del Ejecutivo han cerrado filas frente a los ataques de Alva. El ministro de Justicia, Félix Chero, denunció que hay un plan sistemático para vacar al presidente Pedro Castillo.

Para Chero, estas grabaciones representan un “atentado contra la democracia” ya que en ellos se habla sobre vacancia presidencial, adelanto de elecciones presidenciales y un supuesto respaldo de las Fuerzas Armadas.

“He señalado anticipadamente que este audio causa mucha preocupación. Es un audio que atenta contra la democracia y evidencia un plan sistemático de no solo querer desestabilizar al país, sino de lo que se pretende es vacar al presidente de la República, que ha sido la intención de un sector, no de todos, desde el Congreso y es lamentable que ahora la presidenta del Congreso haya puesto de manifestó esta actitud”, declaró a los medios de comunicación.