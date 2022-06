Magaly Medina y las razones porque no entrevistó al cantante Guillermo Dávila

Magaly Medina señala que no aceptó entrevista con Guillermo Dávila. Foto: composición

La conductora de Magaly Tv: La Firme comentó que le ofrecieron entrevistar a Guillermo Dávila pero bajo la condición que no le preguntaran sobre su hijo peruano Vasco Madueño, lo cual la periodista no aceptó y rechazó el encuentro televisivo.

En su programa de la noche del 22 de junio, la presentadora explicó que fue el mánager del intérprete venezolano, quien se comunicó con su producción para coordinar una entrevista en el set de ATV, sin embargo no llegaron a buen puerto con respecto a los acuerdos.

“Guillermo Dávila se comunicó con nosotros, a través de su mánager y dijo que quería venir al programa, pero me dijeron; eso si, no quiere que Magaly le pregunte sobre el tema de Vasco Madueño... Ah, no pues a mí el invitado no me va decir que cosa le pregunto y que no le pregunto...” , dijo.

La comunicadora Magaly Medina contestó que ella no permite que condicionen sus entrevistas por nadie y que es una periodista profesional. “¿Yo que soy? sobona profesional, soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear” , expresó muy enfática Medina.

La popular ‘Urraca’ también señaló que otros canales le hicieron un homenaje a Guillermo Dávila y no le preguntaron nada con respecto al tema que tiene con su hijo peruano, ella considera que no tienen la personalidad de hacerse respetar, por ese motivo, los considera ‘títeres’.

“Le hicieron un homenaje, no le preguntaron absolutamente nada sobre Vasco Dueño, el hijo, le promocionaron su concierto, le llevaron a otros cantantes para que le cantaran, era un homenaje, le pusieron flores, alfombra, porque son así. Ellos aceptan las condiciones de los invitados, porque son títeres, eso es lo que llamo títeres, no se ofendan y es lo que les corresponde”, indicó.

Y es que el ínterprete de ‘Cuando se acaba el amor’, estuvo en el programa En Boca de Todos el miércoles 22 de junio, cantando y divirtiéndose junto a los conductores Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

“Ahí se fueron donde los sobones, ahí ponen condiciones y les hacen caso. Para eso hay otros programas que le hacen la pauta, son programas sin personalidad, así que esa es la gran diferencia entre ellos y yo ”, acotó Medina.

Magaly Medina dice que Guillermo Dávila no quiso hablar del tema Vasco Madueño por eso no acepto entrevistarlo. Video: ATV / Magaly Tv: LA Firme

VASCO FUE RECONOCIDO COMO HIJO POR GUILLERMO DÁVILA

Como se recuerda la esposa del notario Alfredo Zambrano, fue quién destapó el caso de Vasco Madueño, un joven que no fue reconocido por veinte años por el cantante Guillermo Dávila.

A pesar que el cantautor tuvo varias visitas al Perú y es más trabajó como couch en el programa de La Voz Perú en Latina Televisión, en el 2019, jamás se pudo concretar una reunión para que se puedan conocerse personalmente.

Lo que se pudo realizar es que ambos se hicieran una prueba de ADN, y el resultado fue positivo. Esta información lo público mediante un video, el mismo Guillermo Dávila a través de cuenta de Instagram, en agosto del 2021.

“Con la mayoría de edad de Vasco, ya él puede tomar sus propias decisiones. Por lo que hoy puedo decir que soy el papá de Vasco, luego de habernos sacado ambos las pruebas de ADN, por voluntades e iniciativas propias, el resultado ha salido positivo ”, expresó el artista.

Guillermo Dávila contó hace poco, en una entrevista que tuvo con Infobae que le gustaría compartir escenario y ver a su hijo peruano este sábado 25 de junio que realizará un concierto como parte de su gira ‘Cerca de ti’ en el Circulo Militar en Jesús María.

“Sí, también, desde luego que sí (tener una conversación fuera de los reflectores con Vasco Madueño). Yo estoy dando el primer paso hace tiempo, más allá de las cámaras siempre ha sido mi objetivo ... porque no he tenido otro objetivo ni otro principio con respecto a él” , expresó en una entrevista para Infoabe el pasado 16 de junio.

Lamentablemente, hasta el momento el reconocimiento de forma legal no se ha podido formalizar, porque según el diario el Trome, Dávila se presentó el último setiembre en la oficina de la Reniec de la sede del Callao para darle su apellido a su hijo, pero quedó esperando por varias horas a Vasco, quien no llegó a la cita.

Guillermo Dávila confirma que Vasco Madueño es su hijo. (Foto: Instagram)

