Congreso hará modificaciones a la polémica ley que reconoce a los comités de autodefensa

| Foto: Congreso de la República

Tras la polémica suscitada por la aprobación de la ley que reconoce a los comités de autodefensa y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana para evitar posibles riesgos a la seguridad nacional, la Comisión de Defensa y Orden Interno informó que se realizarán modificaciones a la norma aprobada la semana pasada por el Pleno del Congreso de la República.

“La Comisión de Defensa Nacional presentará las modificaciones legislativas pertinentes, con el objeto de evitar interpretaciones sobre posibles riesgos a la seguridad nacional y dar tranquilidad a la ciudadanía y a los integrantes de los comités de autodefensa”, señaló el congresista José Williams, titular del mencionado grupo de trabajo, en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter.

El integrante de la bancada de Avanza País añadió que el objeto de esta ley es incorporar a dichas organizaciones en el sistema de seguridad ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional y a sus gobiernos locales; así como la posibilidad de constituirse como núcleos ejecutores para el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

Comunicado de la Comisión de Defensa.

Por lo pronto, hace una semana, el Congreso promulgó por insistencia la norma. Ayer, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, informó que se presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada que reconoce a los comités de autodefensa.

Durante la presentación del decomiso de 1,650 kilos de clorhidrato de cocaína confiscada en acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), sostuvo que esta norma «es peligrosa porque estos grupos podrían caer en manos de personas indiscriminadas».

«Vamos a ver este tema de inconstitucionalidad, porque es muy peligroso, estamos trabajando todavía y tenemos tiempo para la preparación de una acción de inconstitucionalidad. (Los congresistas) quieren que reglamentemos la ley y ahí corrijamos, pero la ley debe corregirse desde el momento que se dicta», señaló.

ADVERTENCIA

Tras promulgarse la norma, Valentín Sánchez, presidente de las Rondas Campesinas del Perú, señaló en diálogo con RPP Noticias que se movilizarían a Lima para que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe ley que integra a los comités de autodefensa al sistema de la seguridad ciudadana. “Vamos a derramar sangre si es necesario”, enfatizó a la mencionada emisora.

Además, agregó que tomarán las carreteras si el Gobierno no escucha su pedido. Esto porque los comités de autodefensa tendrán la posibilidad de acceder a armas que generarían una serie de conflictos.

Hay que recordar que, desde el año pasado, diversas organizaciones campesinas e indígenas del Perú rechazaron la ley que reconoce a los comités de autodefensa que los incorpora al sistema de seguridad ciudadana, al considerar que representan una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas.

Santos Saavedra Vásquez, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), advirtió que esta ley pretende debilitar y subordinar a las rondas campesinas, que cumplen un rol importante al brindar seguridad y justicia en diversas zonas del país.

INCONSTITUCIONAL

De otro lado, la norma también sería inconstitucional. El abogado constitucionalista Erick Urbina explicó a Infobae que la ley que incluye a los Comités de autodefensa y desarrollo rural en el Sistema de Seguridad Ciudadana contraviene este principio constitucional.

“La Constitución peruana establece que el orden público es custodiado por la Policía Nacional del Perú. No se reconoce ningún otro tipo de institución o instancia, a no ser las rondas campesinas en la Jurisdicción, pero no en las ciudades”, afirmó.

En diálogo con Infobae, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, aseguró que esta medida no va de acorde al objetivo de fortalecer la seguridad nacional. Por el contrario, puede promover el incremento de violencia entre comunidades, pues uno de los atributos que la promulgación de esta ley otorga a los CAD es el permiso de portar armas.

Valdés dijo que esta decisión representa un alto nivel de desconocimiento de la realidad nacional y los conflictos que existen entre las comunidades del país. “Hay organizaciones Comunales que se encuentran tremendamente activas en una conexión con las economías ilegales como el contrabando en la zona sur del país. Como la mayoría ilegal en todo el país”, manifestó.