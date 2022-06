Excomandante general del Ejército reitera que tuvo reunión con el presidente Pedro Castillo, pese a supuesta negativa

José Vizcarra fue dado de baja en noviembre del año al recibir presiones para generar ascensos por orden del presidente. Foto: AP Noticias

El excomandante general del Ejército, José Vizcarra, criticó este martes al presidente Pedro Castillo al negar en su manifestación ante la Fiscalía que se reunió con él en el despacho presidencial.

“Es increíble que el señor presidente haya manifestado que no haya habido ninguna reunión cuando hay registro de ingreso y hay testigos presenciales de ello. Gente que ha trabajado en Palacio sabe que yo estuve ahí y que quizás no los involucro directamente”, indicó en RPP.

Por otro lado, Vizcarra señaló que fue retirado del Ejército sin causa justificada el año pasado. Por esa razón, precisó que no quiere implicar a otras personas que puedan verse perjudicadas. “Si a mí, que he sido comandante general del Ejército me han pasado al retiro sin motivo ni causa justificada en una decisión sin precedentes, imagínense lo que le harían a un general de menor grado”, reveló.

El excomandante consideró también que las declaraciones del presidente ante la Fiscalía son ingenuas o desconectadas de la realidad. De este modo recordó que hasta el exministro de Defensa, Walter Ayala, confirmó que sí hubo la reunión con el jefe de Estado . Por ello, le pidió al presidente reflexionar.

“Es momento que el presidente reflexione y se dé cuenta que su mentira, o mejor dicho la omisión a una respuesta con la verdad daña a otras personas. No puede decir algo que es fácilmente probable”, puntualizó.

ASCENSOS IRREGULARES

José Vizcarra reiteró en abril de este año, frente a la comisión de Fiscalización del Congreso, que recibió presiones por parte del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y del exministro de Defensa, Walter Ayala, con el fin de ascender de grado a algunos oficiales de la institución, supuestamente, por orden del presidente Pedro Castillo .

Pedro Castillo habría solicitado ascender de grado a algunos oficiales de la institución. Foto: Andina

Vizcarra, quien fue pasado al retiro en noviembre de 2021, comentó que Ayala le dijo que Bruno Pacheco que estaba incómodo debido a que no se había ascendido a nadie “de los que ha ordenado”.

El oficial en retiro agregó que contestó que los ascensos no se ordenan y que solicitó que le permitieran dar las explicaciones sobre el tema de manera personal al presidente Castillo.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, enfatizó que el mandatario responderá a las preguntas que le formuló la Fiscalía. No obstante, señaló que aún continúan evaluando si acuden a la citación de la comisión de Fiscalización debido a que en dicho grupo de trabajo “no buscan la verdad”.

Espinoza le sugirió al presidente Pedro Castillo no estar frente a una comisión “que busca atacarlo” en el caso de Sarratea.

“Yo lo que le recomendaría al presidente es no exponerse frente a una comisión que lo que busca es atacarlo. ¿Para qué la exposición? no es necesario, ellos buscan atacarlo. Si pretender imponer al presidente no lo vamos a tolerar”, advirtió el abogado.

SEGUIR LEYENDO