Pedro Castillo firmó decreto para entregar bono de escolaridad a 185 mil maestros del Perú

Pedro Castillo, presidente del Perú, acaba de anunciar que firmó un Decreto Supremo en el cual otorgará un bono de escolaridad para los maestros y auxiliares de nuestro país. El jefe de Estado, señaló que autoriza la transferencia de más de S/ 59 millones a los gobiernos regionales para hacer entrega de este subsidio en favor de 185 mil profesores.

Es así que, los maestros y auxiliares de educación contratados bajo la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, podrán ser beneficiados con esta ayuda económica. Cabe resaltar que esta información la brindó durante su visita a la ciudad de Arequipa, donde estuvo acompañado de sus ministros.

Además de ello, el mandatario indicó que “muchos maestros contratados han venido bregando y luchando por este beneficio. Son más de 185 mil contratados en el Perú clamando por nombramiento, pero lo más inmediato es el bono de escolaridad. En este momento firmo el decreto supremo para pagarle su derecho a bonificación”.

Ante la presencia de decenas de pobladores, autoridades regionales, locales y organizaciones sociales, el jefe de Estado exhortó también a los congresistas a que impulsen la creación del ministerio de ciencia, tecnología e investigación para industrializar el país.

“Vamos a impulsar de una vez por todas la creación del ministerio de ciencia y tecnología e investigación para que nuestra región de Arequipa y el pueblo peruano tenga otra mirada y empecemos a industrializar el país”, reiteró.

De otro lado, indicó que su gobierno continuará impulsando el ingreso libre a las universidades. “Quién no quiere tener a su hijo que sea profesional y que sea mejor que su padre”, precisó.

Antes de concluir con su alocución, Pedro Castillo agradeció por la participación de la población, de los alcaldes y gobernadores regionales en el proceso de vacunación y el retorno a la presencialidad en las aulas.

“Agradezco al pueblo peruano por vacunarse contra la COVID-19 y por hacer posible que se vuelva a la presencialidad en las aulas”, finalizó.

¿Cuál es el nuevo proyecto para Arequipa que anunció Pedro Castillo?

Durante su presencia en la “Ciudad Blanca”, el presidente Castillo dio a conocer que se está disponiendo que se incluya el proyecto de Tranvía de Arequipa en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 del Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC).

El expediente técnico definitivo y la ejecución de la obra oscila a un monto de S/ 1,994 millones.

Por otro lado, manifestó que se busca impulsar un “proyecto que regule la reactivación de las obras públicas paralizadas, empezando por Arequipa”.

¿Por qué Pedro Castillo no acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea?

Según señaló el presidente, no acudió a su citación porque había planificado con antelación su visita a Arequipa para participar en la XVII sesión del Consejo de Ministros Descentralizado. Es por eso que solicitó una reprogramación para este 27 de junio.

“Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy, a las 9 a.m., mi persona tenía que estar en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, para responder por los casos de Sarratea. Me he visto en la obligación de solicitar a esa comisión que se posponga y tendré que ir. Porque cuando uno planifica un trabajo tenemos la gran responsabilidad de cumplir con esa población”, dijo el mandatario desde Arequipa.

