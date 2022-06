Niurka Marcos fue eliminada de La Casa de los Famosos y reveló que Laura Bozzo es una persona ‘llena de inseguridades’

Niurka Marcos fue eliminada de La Casa de los Famosos 2 y habló de Laura Bozzo. (Foto: Composición)

Niurka Marcos y Laura Bozzo tienen una rivalidad que se remonta a varios años atrás. Su distinta forma de pensar se ha evidenciado en sus pronunciamientos en redes sociales y también mediante la prensa.

Pero, estuvieron viviendo bajo el mismo techo en La Casa de los Famosos 2, donde pese a que no se podían ver, en algunas oportunidades trataron de acercarse más. Esto quedó evidenciado cuando Marcos se animó a peinar a la ‘señorita Laura’.

Ambas competidoras se convertían en las favoritas para continuar hasta el final, incluso se creía que entre las dos estaría la ganadora del reality, pero la lucha se terminó con la eliminación de la mexicana.

Niurka Marcos se convirtió en la sexta eliminada de la competencia. Cabe precisar que es el público quien decide a quién sacar de la competencia. Esta expulsión habría sido consecuencia de sus fuertes encontronazos con sus compañeros.

Al enterarse de su salida, la vedette rompió en llanto y se pronunció agradeciendo en apoyo. “Gracias a toda esa gente que nos apoyó. A todo ese público que prefirió a Niurka afuera también está bien [...] Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, señaló.

Por otro lado, luego tuvo una entrevista para hablar de su experiencia y su retiro. Allí no dudó en referirse a su enemiga, Laura Bozzo y reveló algunos detalles de lo que conoció de ella en la intimidad.

“Laura para mí fue contrastante, porque pensé que era otra persona. Pero, siendo sincera no creo que la extrañe. Lo que sí es que descubrí que es una persona llena de inseguridades”, sentenció ante cámaras.

LAURA SE PRONUNCIA

Por su parte, Laura Bozzo fue consultada sobre la salida de Niurka Marcos. La peruana confesó que cualquier persona en su lugar estaría más que feliz con esta eliminación, pero ella aseguró que la extrañaría.

“Yo debería estar feliz. Se supone que Niurka y yo éramos las contendientes más fuertes y las que íbamos a llegar a la final. Otra en mi lugar estaría celebrando ‘por fin se fue’. Pero la verdad es que yo estoy llorando, voy a extrañar Niurka”, comentó la conductora de televisión.

CONFESÓ QUE SUFRIÓ BULLYING

En una edición especial de La Casa de los Famosos 2, Laura Bozzo hizo más de una confesión sobre su vida privada y su pasado. En el espacio llamado ‘La Curva de la vida’, la abogada de los pobres reveló que sufrió de bullying en su niñez y que ir al colegio fue una de las etapas más complicadas de su vida.

“Ir a la escuela fue una etapa durísima de mi vida. Me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que he pasado. Tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios: ‘Por favor Dios mío, cámbiame de cara’, porque me sentía tan fea que por eso se burlaban de mí. Me metían al water, me pegaban chicles, mi madre tenía que acompañarme a la escuela”, relató con voz entrecortada.

