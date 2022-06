Pedro Castillo declarará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el lunes 27 de junio

Presidente Pedro Castillo llega al Ministerio Público para reunirse con el Fiscal de la Nación

En oficio dirigido a Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Alva, informó que el presidente Pedro Castillo acudirá a dar su manifestación y colaborar con la investigación a partir del 27 de junio.

Como se recuerda, el jefe de Estado había sido citado para este martes 21 de junio en calidad de investigado , por el caso de las reuniones extraoficiales que mantuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

En la misiva señalan que el mandatario “expresó su total disposición a colaborar con la Comisión que Ud. preside y, en tal sentido, se requirió el pliego de preguntas respectivo en dos oportunidades, el mismo que no fue remitido oportunamente. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, citan a la Opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, donde se concluye que una comisión investigadora está facultada para investigar al presidente solo por hechos ocurridos antes de asumir el cargo .

En esa línea, citan también un informe legal de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde indican que la comisión de Fiscalización y Contraloría del Legislativo “no tiene competencia para investigar al presidente de la República por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato”.

Pese a estos argumentos, el oficio indica que en aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los poderes del Estado y el Principio de Transparencia, Pedro Castillo manifestó su disposición de recibir a la comisión en el Despacho Presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio, por razones de agenda presidencial. En tal sentido, solicitan la reprogramación de la declaración .

A manera de respuesta, en el Twitter de la Comisión se lee: “Habiendo recibido la respuesta formal de Palacio de Gobierno, acogemos el pedido del Presidente Pedro Castillo Terrones de asistir a la Comisión de Fiscalización. En ese sentido, se reprograma la toma de su declaración para el lunes 27 de junio”.

Congreso de la República

ABOGADO CUESTIONA CITACIÓN

El abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, cuestionó el trabajo de la comisión y puso en duda la aparición de su defendido ante la citación agendada para mañana martes 21 de junio.

“¿Para qué lo citan al último y por qué no desde el inicio?”, dijo Espinoza en conversación con la prensa. Luego criticó la labor del presidente de la Comisión de Fiscalización, Hector Ventura, al no señalar que el jefe de Estado solicitó responder a los cuestionamientos del grupo de trabajo de manera escrita. “El problema no es lo que presidente no pueda hacer. La pregunta es si la comisión garantiza el debido proceso”, agregó el abogado.

La comisión que investiga los hechos relacionados al caso Sarratea fue cuestionada por Espinoza al señalar que tiene reparos con la forma en la que ha venido trabajando. Asimismo, criticó el pase de testigo a investigado provocada por las reiteradas ausencias del presidente a las citaciones. “Tenemos nuestros reparos, sobre todo por su actuación. Cambian de testigo a investigado (a Pedro Castillo) porque supuestamente no va (a la comisión)” , agregó.

SEGUIR LEYENDO: