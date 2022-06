Universitario: esto le dijo Carlos Compagnucci a Luis Urruti sobre su lesión

Luis Urruti tuvo una pequeña charla con Carlos Compagnucci.

Luis Urruti estuvo de invitado en un programa deportivo y habló de muchos temas, entre ellos la charla con Carlos Compagnucci, nuevo técnico de Universitario de Deportes. ‘Tito’, quien viene recuperándose de una lesión de gravedad, contó que el argentino le preguntó cuánto le falta para volver a las canchas.

“Llegó hoy y mucho no te puedo decir. Yo que estoy lesionado, entreno aparte, pero le pregunté a mis compañeros cómo había estado el entrenamiento y me dijeron que había estado muy dinámico. Eso es bueno porque yo siempre digo como se entrena, después se juega”, inició en conversación con Embajadur Crema.

Carlos Compagnucci arribó el fin de semana a Lima y el lunes por la tarde fue presentado como nuevo DT de los ‘cremas’. El ‘gaucho’ volvió a la institución después de 17 años. En todo este tiempo fuera del balompié peruano fue asistente técnico de Mauricio Pellegrino en las ligas más competitivas del mundo. Por ello, ‘Tito’ le deseó suerte. “Que le vaya muy bien por el bien de la ‘U’”.

En seguida, el ‘charrúa’ fue consultado si ya pudo conversar con el entrenador de 53 años y se animó a contar lo siguiente: “Tuvo una charla cortita, me preguntó cuánto me faltaba para volver y me dijo que Palermo (Martín) volvió en cuatro meses, pero yo no soy Palermo. Yo le dije que soy de esperar, este tipo de lesiones toma seis meses”.

Luis Urruti se lesionó el pasado 5 de marzo ante Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El uruguayo fue a la presión de un rival y cuando sintió un dolor en la pierna que no le permitió seguir la jugada. Inmediatamente, tuvo que ser cambiado por Joao Villamarín. Una vez instalado en el banco de suplentes, le pusieron hielo y el futbolista rompió en llanto.

Fue un suceso lamentable, puesto que venía siendo uno de los más determinantes en la escuadra ‘merengue’ con cuatro asistencias. Ahora, después de más tres meses de su último partido, Urruti mantiene la ilusión de volver a jugar en este 2022. Si su rehabilitación marcha de gran forma, podría reaparecer en septiembre.

