Las mejores frases que dejó Carlos Compagnucci en su presentación como nuevo técnico de Universitario

Carlos Compagnucci, nuevo técnico de Universitario hasta finales del 2023.

Carlos Compagnucci regresó a Universitario 17 años después. Este lunes 20 de junio fue su presentación oficial. En la sala no estuvieron Jean Ferrari y Manuel Barreto, sino también su comando técnico: Marcelo Herrera (asistente técnico 1), Lisandro Greppo (asistente técnico 2) y Guido Thompson (preparador físico). En esta repasaremos las mejores frases que dejó ante los medios.

PRIMERAS PALABRAS Y SENSACIONES DEL CLUB

“Contento por esta nueva posibilidad. Muy agradecido a Jean y Manuel por confiar en mí para este proyecto. La verdad que estoy muy ilusionado y feliz de poder estar acá”, arrancó el argentino de 53 años.

“Para mí el club ha cambiado mucho respecto al pasado. Quedé sorprendido con el predio de entrenamiento. Es otro equipo, pero con la misma pasión. Antes (2005) tenía que bañarme en mi casa porque no había agua ni luz en el club. Todo eso me inspira para venir al proyecto”, continuó.

“He visto partidos. Hay un combo de cosas que uno analiza para tomar decisiones. Uno como entrenador tiene como trabajo, más allá de los objetivos, ayudar al futbolista”, indicó Carlos Compagnucci.

Carlos Compagnucci y su comando técnico en Universitario: Marcelo Herrera (asistente técnico 1), Lisandro Greppo (asistente técnico 2) y Guido Thompson (preparador físico).

¿HABRÁ REFUERZOS?

“Si hay la posibilidad de traer refuerzos, se hará. Estaremos viendo a través de charlas y reuniones. Si consideramos que es necesario, lo haremos. Queremos ver cómo compiten. Necesito ver otras cosas del futbolista”, señaló.

LA RAZÓN DE VOLVER Y LA FORMA DE JUGAR

“Mi vuelta es porque me sentí querido. Cuando Manuel me llamó entendí que me quería. Al día siguiente me llama Jean... acepté a los 5 minutos. Para mí es fundamental eso. Por eso acepté”, reveló el entrenador.

“Nadie discute que el resultado es importante, más en un club grande. Pero nuestra idea de juego es tener un equipo protagonista, ser agresivo. A veces estaremos un poco adelante, otras más atrás. Después veremos el sistema”, lanzó.

“Cuando se cambian los entrenadores, los futbolistas tienen una actitud diferente. Eso lo noté. Yo vi un plantel predispuesto. Hoy mi preocupación es que yo pueda contar con toda la platilla, que no se caiga nadie. Quiero tener el equipo disponible”, apuntó.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CASO ALEX VALERA

“Con Alex no hablé personalmente hoy. Cuando vi el partido (ante Australia por el repechaje) me generó valentía... porque hay que tener eso para ir a patearlo. Yo lo viví como futbolista. No todos se anotan. Es valorable la intención”, dijo.

LOS EXTÉCNICOS DE UNIVERSITARIO

“Entiendo que cuando cambian de técnico es porque algo no funcionó. Todos dan lo mejor para que las cosas funcionen. A veces el mensaje no llega. Pero no podemos negar que hay buenos futbolistas. Pero quizás el contexto hace que no rindan”, opinó.

LA LIGA PERUANA

“Ha evolucionado el fútbol y la organización, y no solo en Perú. Siempre fui manteniendo contactos con la gente... o leyendo. Trabajo de entrenador y estoy empapado a nivel sudamericano. Creo que es una liga competitiva”, sostuvo.

“No nos vamos a comparar con Brasil o Argentina. Pero tenemos que dar un pasito más. Necesita tiempo. Y uno se siente confiado como para aportar un granito de arena. Espero marcar al futbolista para que me recuerden de la mejor manera”, comentó.

El nuevo técnico de Universitario habló sobre la competitividad del balompié nacional. (Video: GOLPERU).

LOS JUVENILES TENDRÁN ESPACIO EN LA ‘U’

“La formación del futbolista hay que hacerla de a poco. No cargarlos con la responsabilidad. Es cuestión de tener la posibilidad de poner juveniles. No tengo miedo a eso. Y no poner por poner. La idea es que jueguen y se queden”, imaginó.

“Me hablaron bien de algunos chicos. No quiero hacer valoraciones personales. Necesito trabajar y sumar cosas... para que cuando les toque estar, puedan decir presentes”, argumentó.

¿QUÉ DIJO MANUEL BARRETO?

“Estamos entusiasmados de tenerlos acá. Carlos conoce perfectamente lo que es la U y el torneo peruano. Además, tiene las cualidades para atender lo inmediato. También para ayudarnos a construir el proyecto que tenemos para la institución”, manifestó.

“Yo tengo un buen recuerdo de él. Estuve en el plantel que él dirigió. Tiene un gran comando técnico”, cerró el gerente deportivo del club Universitario de Deportes.

SEGUIR LEYENDO: