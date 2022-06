Magaly Medina evidencia con pruebas que Jazmín Pinedo se metió en la relación de Joselito Carrera

Magaly Medina se comunicó con la expareja de Joselito Carrero, quien fue vinculado con Jazmín Pinedo en el 2008. (Foto: Composición)

La pelea mediática entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina ha ido más lejos de lo pensado. Esta vez, la ‘Urraca’ presentó pruebas para demostrar que la presentadora de América TV sí se involucró sentimentalmente con un hombre comprometido. Según dijo, la popular ‘Chinita’ fue la manzana de la discordia en el romance entre Joselito Carrera y Tatiana Merel, madre de su hijo.

Como se recuerda, Pinedo le pidió que presente pruebas que evidencien que se metió en un matrimonio en el pasado. “No soy una persona perfecta, he tenido errores en la vida, pero si hay algo que le puedo decir es que jamás salí con una persona casada. La reto a demostrármelo”, señaló furiosa en su programa Más Espectáculos.

Dicho y hecho. Magaly Medina aceptó el desafío y, este último lunes 20 de junio, compartió imágenes de la vez que Jazmín admitió haber salido con Joselito Carrera en el 2008, cuando tenía apenas 17 años de edad y no era conocida en la pantalla chica.

“En algún momento sí salí con él (Joselito), cuando ellos habían tenido un lapsus. Después de eso, él volvió con ella porque amaba a su familia. Lo de nosotros fue una salidita. Yo tenía 17, recién entraba al medio, no sabía quién era quién. Acaba de llegar de provincia. Salí con él porque me gustaba, me parecía churrísimo”, dijo Pinedo años atrás.

Jazmín Pinedo y la vez que admitió que salió con Joselito Carrera | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

EX DE JOSELITO ASEGURA QUE SEGUÍAN JUNTOS

El programa de Magaly Medina se contactó con Tatiana Merel, madre del hijo de Joselito Carrera. La modelo reveló que mantenía un romance con el actor cuando fue ampayado con Jazmín Pinedo en el pasado.

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay. Yo estaba con Joselito, claro”, aclaró mediante una llamada telefónica con un reportero del programa.

Cuando le preguntaron cómo había reaccionado o qué había pasado entre ellos tras la difusión de las imágenes, Merel prefirió guardar silencio. “Son cosas íntimas que en ese momento salieron, ¿no? Pero, nada más”, sentenció.

La ‘Urraca’ no dudó en criticar a Jazmín Pinedo por intentar desmentirla a nivel nacional, sabiendo bien que sí había salido con Joselito Carrera cuando este seguía manteniendo una relación amorosa con Tatiana, ya retirada del mundo de la farándula.

“Más claro que el agua. Tatiana Merel no quiere ni recordar ese episodio, dice que estaba mirando el ampay con Joselito en su casa cuando salieron esas imágenes. Por supuesto que no quiere contar qué pasó, cómo le reclamó, la pelea que tuvieron y todo lo que conlleva lo demás. Vivió un momento de humillación”, aseveró Magaly Medina.

Ex de Joselito Carrera habla sobre el ampay de Jazmín Pinedo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

JAZMÍN PINEDO LA LLAMÓ “MISÓGINA”

Este lunes 20 de junio, la expareja de Gino Assereto continuó atacando a Magaly Medina por las últimas declaraciones que dio en su programa de espectáculos. Antes de dirigirse a ella, se quitó los auriculares para demostrar que nadie le estaba dictando nada.

“No le voy a permitir que se meta con mi persona como mamá, como mujer y no se lo debe permitir nadie. Que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar y destruir a las mujeres en este país, porque usted es una misógina”, explotó.

Jazmín Pinedo nuevamente explota contra Magaly Medina

Posteriormente, añadió: “Usted es lo peor, lo peor que le ha pasado a nuestro género en la televisión y ojalá los tiempos cambien y ojalá que su momento llegue. No es sencillo para mí ponerme a su nivel, bajar dos peldaños para poder hablarle al nivel que usted se encuentra”.

Por otro lado, Jazmín Pinedo aclaró que Magaly Medina no es la ‘reina en su horario’. “A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’. No es la líder en su horario. Los artistas de los que habla son los que le dan rating, porque usted solita no puede con su opinión, así que deje de mentirle a la gente”.

SEGUIR LEYENDO: