¿Por qué Joselito Carrera y Tatiana Merel finalizaron su relación sentimental?

El nombre de Joselito Carrera ha sido mencionado durante el enfrentamiento de Magaly Medina y Jazmín Pinedo. La ‘Urraca’ le recordó a la ‘Chinita’ que inició en el mundo de la televisión por los diferentes ampays que protagonizó en su momento, recordándole que fue vista en su momento con Reimond Manco y también el exconductor de televisión, quien en ese momento tenía una pareja.

Debido al comentario mencionado por la polémica periodista, la exchica reality la retó a demostrar que ella fue la amante de Joselito Carrera, a lo que Medina no dudó en llamar a la expareja del ahora actor, confirmando que cuando salieron aquellas imágenes en el que aparece el padre de su hijo besando a la modelo, ellos todavía tenían un romance.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a Jazmín Pinedo, pues ella afirma que no tenía conocimiento sobre este tema y que se iba a poner en contacto con los involucrados para limpiar su imagen. “ Yo le he estado llamando, espero conversar con ella ”, dijo.

Aunque su nombre se ha visto involucrado, hasta el momento Joselito Carrera no se ha pronunciado de manera oficial, por lo que se espera que en los próximos días brinde alguna declaración, aunque él en la actualidad se encuentra en México.

¿QUIÉN ES TATIANA MEREL?

Tatiana Merel sin querer se ha visto envuelta en el enfrentamiento de Magaly Medina y Jazmín Pinedo, pues en el pasado ella fue la pareja de Joselito Carrera, incluso tuvieron un hijo juntos a una corta edad. Ella por el año 2006 era una conocida modelo de televisión, mientras que el actor formaba parte de la conducción de un programa de América TV.

Pese a que estuvieron durante muchos años juntos, el amor que en algún momento sintieron se acabó, aunque ellos nunca revelaron los motivos de su ruptura, se presume que el exconductor le fue infiel en diferentes oportunidades, causando su separación.

En la actualidad ella sigue impulsando su carrera como modelo de pasarelas y también se ha convertido en una influencer del mundo del deporte. Ella a través de sus redes sociales, donde cuenta con casi 30 mil seguidores, da consejos para realizar una mejor rutina de ejercicios.

JOSELITO Y TATIANA MEREL ESTUVIERON A PUNTO DE RECONCILIARSE

Por el año 2012, la revista Magaly TeVe captó a Joselito Carrera besándose apasionadamente con la mamá de su hijo Tatiana Merel. Dichas imágenes causaron revuelo en su momento, pues muchos pensaron que habría una reconciliación, pero esto fue descartado por el mismo conductor en una entrevista.

“ Aquí no hay reconciliación, ni ruptura, ni conquista, todo está bien. Yo estoy tranquilo y feliz. Me mostraron las fotos, pero ni siquiera compré la revista ni vivo pendiente de los comentarios que puedan salir en la prensa . Yo me dedico a mi trabajo. Me gustaría que, si los fotógrafos están para captar esas fotos, estén todo el tiempo para que no se especulen cosas que no son”, dijo en aquella época.

