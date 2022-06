César Acuña espera que se respete acuerdo para que Alianza para el Progreso presida el Congreso

César Acuña. | Foto: Agencia Andina

El excandidato presidencial César Acuña indicó que espera que los grupos del Congreso de la República respeten el acuerdo para que su partido Alianza para el Progreso lidera la nueva Mesa Directiva a partir de julio. “Primero esperemos que se respete el acuerdo del año pasado. Según el acuerdo de las bancadas, es que este año el presidente del Congreso debe ser de APP”, manifestó en declaraciones a la prensa en Trujillo donde sigue con su campaña para llegar al Gobierno Regional de La Libertad.

Como se recuerda, el acuerdo político al que se refiere Acuña se estableció tácitamente en julio del año pasado cuando Alianza para el Progreso acordó brindar su apoyo a la lista multipartidaria de María del Carmen Alva (Acción Popular) para que lidere el inicio de este nuevo quinquenio legislativo a cambio de que este año le devuelva la posta para que un congresista de esta bancada la reemplace en el cargo.

Alva ha ratificado que no postulará a la reelección en la Mesa Directiva. Por lo tanto, APP ya baraja algunos nombres como el actual vocero Eduardo Salhuana o Héctor Acuña, hermano del líder del partido. También suenan Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, pero ellos no tendrían respaldo entre sus colegas y, más bien, son las apuestas de Avanza País y Renovación Popular.

DESISTE DE DEMANDA

El jueves último, César Acuña acudió al Poder Judicial para oficializar el retiro de su demanda en contra del periodista Christopher Acosta tras acusarlo del supuesto delito de difamación a raíz de la publicación del libro Plata como cancha. Al salir de la entidad, el político afirmó que ya cumplió con limpiar su nombre y demostrar que el comunicador lo difamó. “Creo que no hay que seguir mas allá”, indicó.

“El señor Acosta fue sentenciado por difamarme. Yo me siento satisfecho porque demostró que me había difamado. Entonces, creo que no hay que seguir mas allá si ya logré objetivo. Logré el objetivo de limpiar mi nombre”, precisó Acuña.

Al conocerse el inicio del proceso judicial en contra de Christopher Acosta, el empresario fue duramente criticado por atentar en contra de la libertad de prensa. Ante ello, esta mañana, el político refirió que la decisión de retirar la querella es para demostrar que no se encuentra en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, enfatizó que se debe “sentenciar” a los reporteros que difamen a otros.

“También lo hago para demostrar que no estoy en contra de la libertad de prensa. Creo que es bueno que se sentencie a los periodistas que difaman”, sugirió.

César Acuña desiste de demanda contra el periodista Christopher Acosta | VIDEO: Canal N

Asimismo, el ingeniero se refirió a la carrera profesional del periodista y precisó que se solidarizó con él porque es “joven” y lo considera como si fuese su hijo. “[Christopher Acosta] Es un joven que tiene 33 años. Christopher es como si fuera un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro”, detalló.

Acuña también indicó que se preocupó por la imagen del reportero ante su familia. “Él tiene padres, posiblemente tenga hijos y tenga nietos, y no quisiera que recuerden que alguna vez recuerden que fue sentenciado por difamar. En ese sentido yo estoy tranquilo. Yo soy un padre de familia, tengo hijos de su edad”, aseveró.

Al enterarse que Acuña Peralta lo llamó “hijo mío”, Christopher Acosta se pronunció en redes sociales y recordó todos los procesos judiciales que el político inició en su contra. “Intentó detener publicación de mi libro ante Indecopi. Me demandó por 100 millones de soles. Solicitó el embargo de mis bienes. Me hizo condenar por un delito que no cometí”, dijo el escritor.