Cesar Acuña desiste de la demanda contra periodista: “Christopher es como si fuera un hijo mío que se equivocó”

César Acuña. | Foto: Agencia Andina

Esta mañana, excandidato presidencial Cesar Acuña acudió al Poder Judicial para oficializar el retiro de su demanda en contra del periodista Christopher Acosta tras acusarlo del supuesto delito de difamación a raíz de la publicación del libro Plata como cancha. Al salir de la entidad, el político afirmó que ya cumplió con limpiar su nombre y demostrar que el comunicador lo difamó. “Creo que no hay que seguir mas allá”, indicó.

“El señor Acosta fue sentenciado por difamarme. Yo me siento satisfecho porque demostró que me había difamado. Entonces, creo que no hay que seguir mas allá si ya logré objetivo. Logré el objetivo de limpiar mi nombre”, precisó Acuña.

Al conocerse el inicio del proceso judicial en contra de Christopher Acosta, el empresario fue duramente criticado por atentar en contra de la libertad de prensa. Ante ello, esta mañana, el político refirió que la decisión de retirar la querella es para demostrar que no se encuentra en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, enfatizó que se debe “sentenciar” a los reporteros que difamen a otros.

“También lo hago para demostrar que no estoy en contra de la libertad de prensa. Creo que es bueno que se sentencie a los periodistas que difaman”, sugirió.

César Acuña desiste de demanda contra el periodista Christopher Acosta | VIDEO: Canal N

Asimismo, el ingeniero se refirió a la carrera profesional del periodista y precisó que se solidarizó con él porque es “joven” y lo considera como si fuese su hijo. “[Christopher Acosta] Es un joven que tiene 33 años. Christopher es como si fuera un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro”, detalló.

Acuña también indicó que se preocupó por la imagen del reportero ante su familia. “Él tiene padres, posiblemente tenga hijos y tenga nietos, y no quisiera que recuerden que alguna vez recuerden que fue sentenciado por difamar. En ese sentido yo estoy tranquilo. Yo soy un padre de familia, tengo hijos de su edad”, aseveró.

Al enterarse que Acuña Peralta lo llamó “hijo mío”, Christopher Acosta se pronunció en redes sociales y recordó todos los procesos judiciales que el político inició en su contra. “Intentó detener publicación de mi libro ante Indecopi. Me demandó por 100 millones de soles. Solicitó el embargo de mis bienes. Me hizo condenar por un delito que no cometí”, dijo el escritor.

“ERA UN CASO QUE NO GANARÍA”

Días atrás, el investigador acusado de difamación, Christopher Acosta, también se refirió en redes sociales a la intención del empresario de retirar la querella en su contra y afirmó que Cesar Acuña no podía ganar este caso.

“El 21 iniciaba vista en 2a instancia de querella interpuesta en mi contra, y contra Jerónimo Pimentel, por César Acuña. Pero Acuña ha desistido: ha retirado la demanda. Era un caso que no ganaría. La resolución condenatoria de 1a instancia es indefendible”, indicó.

Asimismo, el comunicador resaltó que esta decisión no impedirá que continúe investigando la carrera política del líder de APP.

“Yo no voy a dejar de investigarlo con el mismo ímpetu y empeño de siempre. A él y a quienes ostenten algún tipo de poder en el país. Eso hace el periodismo”, enfatizó.

El periodista fue condenado por el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima a dos años de pena privativa de la libertad por la publicación del libro Plata como cancha, donde relata la vida de Cesar Acuña. Además, se le ordenó el pago de 400 mil soles a favor del empresario.

