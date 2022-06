La ‘viveza’ de Redmayne, arquero de Australia, con Pedro Gallese en la tanda de penales del repechaje Qatar 2022

Andrew Redmayne tuvo una acción contra Pedro Gallese en el Perú vs Australia.

La selección peruana vivió un duro episodio el lunes 13, ya que fue eliminada a manos de Australia en el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. El partido se definió a través de la tanda de los penales, donde muchas veces juega el azar. Sin embargo, el protagonista fue el arquero ‘aussie’, Andrew Redmayne, quien no solo realizó particulares movimientos para distraer a su rival, sino que también tuvo una ‘viveza’ con Pedro Gallese.

Y es que el portero peruano tenía apuntado en un papel la lista de los jugadores australianos que iban a ser los encargados de ejecutar la pena máxima. De hecho, este elemento lo guardó en su botella de agua, la cual suele ubicarla al costado de su arco. Cada vez que un oceánico se disponía a disparar, él ya sabía hacia donde dirigirse o, al menos, tenía un cierto conocimiento sobre sus remates previos.

El golero de 33 años se percató de esta situación hasta que, en un instante que Gallese le tocaba atajar el remate a Craig Goodwin, tomó el papel, se dirigió por los paneles publicitarios que se ubican detrás de los tres palos, y lo arrojó a un costado . De esta manera, el peruano ya no podía ver a quién le tocaba disparar y cómo reaccionar ante esa acción. Precisamente, los siguientes encargados fueron Ajdin Hrustic, Jamie Maclaren y Awer Mabil, quienes acertaron en la definición.

El arquero australiano se percató de un detalle del peruano en la tanda de penales del repechaje. | Video: Pase Filtrado

Sin duda, es un hecho extraño y anecdótico al mismo tiempo. Aunque no es algo que esté fuera del reglamento o que infrinja una falta. En esa línea, todo lo que se pueda utilizar para sacar ventaja en un partido, dentro de la norma, es válido. Y si uno capta al rival buscando un beneficio y logra ‘sacarle la vuelta’ también.

SHOW DE REDMAYNE

Desde que el técnico Graham Arnold decidió la entrada a los 120 minutos de Andrew por el titular, Mathew Ryan , lo que aconteció después se volvió cuesta arriba para el combinado patrio.

El ‘Pulpo’ le tapó el primer disparo al extremo Martin Boyle. De pronto, Redmayne realizó movimientos y bailes peculiares que, en cierta forma, buscaba desconcentrar al ejecutando.

Gianluca Lapadula no tuvo problemas y pudo convertir su penal. Pero el portero no paró de moverse cada vez que algún peruana se le paraba al frente. Fue así como a Luis Advíncula, si bien no pudo atajarle el golpeo, adivinó su lado y lo impactó en el travesaño. La estrategia parecía ir surgiendo efecto. Renato Tapia y Edison Flores no cayeron en su truco y marcaron. Aunque en el momento clave, Alex Valera tuvo la mala fortuna de ver cómo “el bailarín” bloqueaba su tiro, decretando así la bien pensada victoria australiana.

Al final de la conquista, Arnold explicó el cambio de arquero. “Andrew Redmayne es un excelente atajador de penales. Con el cambio buscamos influir en el aspecto mental de los pateadores de Perú, generar cierta duda en sus mentes”, aseguró.

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

DATO:

Cabe resaltar, que en el Mundial de Brasil 2014, el seleccionador Louis Van Gaal hizo lo mismo en el duelo ante Costa Rica. Sacó Jasper Cilessen para dar entrada a Tim Krul y le funcionó, avanzaron de fase.

PERÚ VS AUSTRALIA

El encuentro fue muy disputado a lo largo de los poco más de 120 minutos que se llevó a cabo. La dureza física de los oceánicos se había impuesto y la ‘bicolor’ no tuvo la claridad en el pase ni el brillo en tres cuartos de cancha hacia adelante para generar el suficiente peligro en área contraria. Christian Cueva y el ‘Orejas’ Flores buscaron inquietar el arco contrario con sendos disparos, siendo el de este último, el más peligroso, pues el cabezazo chocó en el poste. Luego llegaron los penales y con la historia ya conocida.

Australia's defender Nathaniel Atkinson (R) marks Peru's midfielder Christian Cueva during the FIFA World Cup 2022 inter-confederation play-offs match between Australia and Peru on June 13, 2022, at the Ahmed bin Ali Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

