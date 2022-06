Erick Osores lanzó polémica declaración tras eliminación de Perú en repechaje: “No pudieron evitar el triunfalismo”

El periodista Erick Osores habló sobre las sensaciones de Perú antes del repechaje Qatar 2022.

La eliminación de la selección peruana a manos de Australia en el repechaje aún sigue dejando diversos comentarios. Y es que se le escapó la posibilidad de acudir al Mundial de Qatar 2022 en un rendimiento que, probablemente, haya sido el más bajo en la era de Ricardo Gareca. En ese sentido, el periodista Erick Osores consideró que esto se debió a un exceso de confianza, que terminó por desencadenar un triunfalismo.

Todo empezó cuando en el programa ‘Fútbol en América’ buscaron razones a la derrota de la ‘bicolor’. “Yo creo que nos mató la confianza. Creo que nos excedimos y no lo pudimos evitar. Digo por lo que vi”, fueron las primeras palabras del periodista.

En medio de los rumores sobre la larga lista de invitados por parte de la FPF a Qatar, sí vio que el ambiente era diferente. “No distinguí si eran hinchas o no, pero de que el hall estaba lleno la noche anterior, que era un ambiente de fiesta prematura, lo era”, aseguró.

De ahí, contó que hubo un suceso similar años anteriores, pero que el ‘Tigre’ supo manejar y cortar en su debido momento. “Me tocó en Río, Perú vs Brasil en la Copa América 2019, hotel de Perú con muchísima gente adentro. El lobby era un carnaval… ¡5-0! Al partido siguiente, Gareca se va con el equipo a Bahía. Como periodistas quisimos hospedarnos en el hotel de Perú y no nos dejaron, cerró todo. Sé que es tarde y te das cuenta cuando pierde, pero ¿no era esa la postura? ¡Aleja el exceso de optimismo de la gente! ”, exclamó.

Asimismo, entendió que el futbolista es un ser humano y que, por lo tanto, le puede ser difícil alejarse del entorno, que en ciertos casos no es el idea. “El jugador de fútbol es una persona, un ser humano que siente. Por más que son profesionales del juego y de lo mental, es difícil abstraerse de la sensación general. Y la sensación que había antes, no tengo ninguna duda, era de que ya estábamos adentro”, dijo.

Ahora, Óscar Del Portal intervino y comentó que en el repechaje anterior, ante Nueva Zelanda pasó lo mismo, aunque Osores aseveró que el DT pudo corregirlo para la vuelta en Lima. “Pasó allá en la ida, bromitas, “lo despierto a Hurtado con la máscara”, “le bajo el pantalón a Corzo”. Acá cambió la situación, ya no hubo redes sociales”.

Manuel Núñez fue otro de los panelistas que también se pronunció y opinó que “el mensaje que tienen que dar (los jugadores) debe ser distinto al de la gente, más sobrio”.

Del Portal volvió a participar, pero esta vez con una autocrítica: “Estas cosas también debemos decirlas antes, no después”, algo que todos en el set aceptaron.

Finalmente, Erick narró una anécdota que le sucedió en la previa a la repesca, encuentro al que estuvo acreditado. “Estaba llegando al estadio. Y mira que yo me había tratado de comportar, hay que jugar, nadie gana antes de jugar. Siempre pienso así y trato de contagiar eso. Estaba llegando y no pude evitar, ¡Estaba mirando mi teléfono para ver si podía traer a mis hijos al Mundial! ¡Lo estoy confesando!”.

“Estaba en todos. Nadie podía evitar sentirse en el Mundial. Yo sí creo que los jugadores, seres humanos, no pudieron abstraerse de ello. La explicación puede pasar por ahí, porque lo he visto contra el rival más chico de Sudamérica, ir con el cuchillo entre los dientes y no entendía por qué en el partido clave, el equipo aflojó. No pudieron evitar el triunfalismo ”, cerró.

De hecho, a excepción de los componentes de la zona defensiva, el resto estuvo muy impreciso en los pases y el juego que acostumbraba a plasmar estaba ausente. Muchos de esos errores no fueron forzados por los australianos, lo cual evidenció una mala noche para la ‘blanquirroja’.

El periodista contó lo que vivió en el entorno de la 'bicolor' a puertas del repechaje. | Video: Juanito Superstar / Fútbol en América

