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Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

En medio de rumores sobre su matrimonio con el chico reality, la popular influencer sorprende al participar en una misión humanitaria contra la desnutrición infantil en Malawi

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Collage. Izquierda: Alejandra Baigorria sonriendo con tag de "Johannesburg, South Africa". Derecha: en un avión con auriculares, logo "Malawi Airlines" y emblema "Out of Africa"
Alejandra Baigorria viaja a Malawi como parte de una misión humanitaria para combatir la desnutrición infantil en África.

Alejandra Baigorria no para. Apenas unos días después de regresar de China, la popular ‘Gringa de Gamarra’ volvió a hacer las maletas para emprender un nuevo viaje, esta vez con un propósito completamente diferente al de sus recientes escapadas de negocios o familiares. La empresaria viajó a Malawi, en el continente africano, para participar en una misión humanitaria contra la desnutrición infantil.

El nuevo destino sorprendió a sus seguidores, especialmente porque llega en medio de las especulaciones sobre el estado de su matrimonio con Said Palao, quien no la acompaña en esta ocasión. A través de sus redes sociales, Baigorria explicó el propósito del viaje con evidente emoción y una cuota de nerviosismo ante la realidad que encontrará.

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"Me voy a una aventura dura porque veremos la realidad de muchas partes como esta que viven en situaciones difíciles como la desnutrición infantil. Esta fuerza del bien creada por Nu Skin es lo más lindo del cual me volví embajadora. Me voy con el corazón arrugadito para ayudar", escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía junto a la estatua de Nelson Mandela.

Una misión solidaria como embajadora

La empresaria detalló que el viaje forma parte de una de las iniciativas humanitarias más importantes de la marca de belleza Nu Skin, de la que es embajadora. La campaña consiste en la compra de bolsas nutricionales denominadas “Vitameal”, que contienen vitaminas y nutrientes esenciales para niños en situación vulnerable. Malawi fue elegido como punto principal de la actividad debido a sus alarmantes índices de desnutrición infantil.

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Alejandra Baigorria documenta su emocionante viaje a África, que comienza con compras de última hora y se transforma en una misión humanitaria para ayudar a niños en situaciones difíciles. Acompáñala en esta aventura inspiradora. Video: Instagram Alejandra Baigorria

“Apoyamos todos los de Nu Skin, de todas partes del mundo, comprando estas bolsas de Vitameal para que lleguen a distintos lugares donde hay desnutrición. Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes”, explicó Baigorria.

La empresaria se mostró emocionada y a la vez nerviosa ante la experiencia que la espera. “Estamos yendo allá a Malawi, África, a conocer todo esto, a ayudar y vivir esta experiencia humanitaria que va a ser muy linda para mí”, afirmó.

Un año de viajes constantes

El viaje a Malawi es solo el más reciente en una serie de desplazamientos internacionales que Alejandra Baigorria ha protagonizado desde que el escándalo del ampay de Said Palao en Argentina sacudió su matrimonio. Tras los primeros días de crisis, la empresaria viajó al norte del Perú con su familia para alejarse del ruido mediático.

Luego, aproximadamente un mes después del ampay, viajó a España junto a Said, donde recibió un premio como empresaria y agradeció públicamente a su esposo por su apoyo, en lo que fue interpretado como una señal de reconciliación. Posteriormente, viajó a China por compromisos laborales con su hermano, y ahora emprende rumbo a áfrica, esta vez sin el chico reality.

Tras un agotador viaje de más de 30 horas, Alejandra Baigorria fue abordada en el aeropuerto de Lima y se refirió a la polémica con Said Palao, asegurando que mantendrá los detalles en privado para evitar malentendidos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La ausencia de Said Palao en este viaje no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cada movimiento de la pareja tras los meses de especulaciones sobre el futuro de su matrimonio.

La amistad con Vania Bludau y el regreso a Perú

Antes de partir a África, Alejandra Baigorria también se pronunció sobre las declaraciones de su amiga Vania Bludau, quien había dicho sentir “asco” por el ampay de Said Palao y Mario Irivarren, y había dejado entrever que ya no formaba parte del entorno más cercano de la empresaria.

Baigorria fue conciliadora al respecto: “Me pareció extraño, así como ustedes, no sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada. Tenemos un tatuaje juntas... No he llegado a conversar con ella y bueno, yo prefiero dejar ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara", señaló en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

El viaje a Malawi muestra una faceta diferente de la empresaria, quien deja de lado los lujos de sus viajes anteriores para enfrentarse a una realidad diferente y, además, en un momento en que su vida personal sigue bajo la lupa mediática.

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