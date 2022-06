Magaly Medina presenta a su papá y resalta su admiración por él: “Me enseñó muchos valores morales”

Magaly Medina y el tierno mensaje a su papá por el Día del Padre. (Foto: Captura)

Magaly Medina aprovechó el Día del Padre para publicar un emotivo vídeo junto a su papá. La popular ‘Urraca’ presentó a su progenitor en redes sociales y no dudó en dedicarle unas tiernas palabras agradeciéndole todo lo que ha hecho por ella.

Si bien, en varias oportunidades lo ha grabado disfrutando algunos momentos con ella, esta vez decidió compartir un clip resaltando su amor por él. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista publicó el material audiovisual la tarde de este domingo 19 de junio.

En las imágenes se puede ver a Magaly Medina parada al costado de su padre, Luis Medina Carpio de 92 años, quien se luce con un terno y unos lentes de sol. La conductora de espectáculos comienza mencionando su nombre y edad para luego, para luego contar que gracias él, es la mujer de ahora.

“En la figura de él, quiero rendirle homenaje a todos los padres trabajadores y dedicados. Mi papá nunca me dio grandes riquezas, pero sí me dio muchos valores morales. Me hizo ser una mujer perseverante, disciplinada, decidida y guerrera para lograr todo lo que quería en mi vida”.

Asimismo, aseguró que es el hombre que más admira y le envió un pequeño saludo a todos los papás por esta fecha especial. “Él es el hombre que más admiro sobre la faz de la tierra. Admiro igual a todos los papás en vuestras casas que son como el mío. ¡Feliz Día del Padre!”, concluyó.

En menos de 5 horas, su publicación ha logrado más de 70 mil reproducciones y cientos de comentarios donde sus seguidores le envían sus felicitaciones y celebran su mensaje con distintos emojis de corazón rojo y aplausos.

Magaly Medina comparte un tierno vídeo junto a su papá para celebra el Día del Padre. (VIDEO: Instagram)

TAMBIÉN CELEBRÓ CON SU HIJO

Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al contar que su hijo, Gianmarco Mendoza Medina, también estaba junto a ella este 19 de junio. Pese a no aparecer en las fotos y vídeos, la popular ‘Urraca’ contó que su primogénito estaba celebrando con ella.

Recordemos que, la periodista ha contado en varias oportunidades que el joven escritor no desea estar frente a las cámaras y esta vez no es la excepción. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram reveló que su hijo estaba en la parte del jardín encargándose de la comida y se negó a grabarlo.

“Para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, allí está con mi caja china y o no me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, no quiere, él es anónimo, así que no fastidien”, señaló.

De esta manera, la figura de ATV dejó en claro que mantiene una buena relación con su único hijo, fruto de su romance con Marco Mendoza, dejando atrás los rumores de un posible alejamiento entre ambos.

Magaly Medina celebra junto a su hijo el Día del Padre. (VIDEO: Instagram)

